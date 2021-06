Eröffnung nach Katzenstein verschoben: Schättere fährt am 4. Juli bis zur Sägmühle

Verspätungen sind ein nicht unüblicher Teil der Bahnwelt – und so gibt es solche nun auch im Zielfahrplan der Inbetriebnahme der Strecke nach Katzenstein. Die Eröffnungsfahrt nach Katzenstein ist nun neu auf den Sonntag, 1. August, angesetzt.

In der vergangenen Woche sollten nur noch Restarbeiten zu Ende gebracht werden, um die Abnahme am 29. Juni durchführen zu können. Bei Probefahrten mit Dreharbeiten der SWR-Sendung Eisenbahn-Romantik am 25. Juni im Beisein des stellvertretenden Eisenbahn-Betriebsleiters Dietmar Litterscheid zeigten sich noch zu viele offene Punkte, die in der Kürze der Zeit nicht mehr zu beheben sind, weshalb entschieden wurde, die Abnahme auf Mitte bis Ende Juli zu verschieben.

Das hält die Härtsfeldbahner jedoch nicht davon ab, auf der Bestandsstrecke zwischen Neresheim und Sägmühle am 4. Juli die Saison zu eröffnen. Dabei wird noch ein letztes Mal nach dem bisherigen Fahrplan gefahren: Die Abfahrt der Züge in Neresheim ist um 10.05, 11.20, 13.15, 14.35, 16 und 17.20 Uhr. An der Sägmühle fahren die Züge um 10.40, 11.55, 13.50, 15.10, 16.35 und 17.55 Uhr ab.

Der erste und letzte Zug verkehren als Triebwagenzug, ansonsten fährt der Dampfzug. Fahrräder und Kinderwagen werden in den Güterwagen kostenfrei mitgenommen. Von der Endstation Sägmühle aus lassen sich Spaziergänge und Wanderungen in Richtung Härtsfeldsee und ins Naturschutzgebiet Zwing unternehmen. Wer der Sommerhitze etwas entfliehen möchte, dabei jedoch den Aufstieg zum Ulrichsberg nicht scheut, kann zum Beispiel im Anschluss an eine Zugfahrt noch die barocke Klosteranlage der Benediktinerabtei Neresheim besuchen.

Für eine Mitfahrt ist wie schon im vergangenen Jahr jedoch eine Registrierung erforderlich, die beim Fahrkartenkauf erledigt wird. Fahrgäste werden gebeten, hierfür entsprechend Zeit einzuplanen. Aufgrund der Hygienebestimmungen bleibt das kleine Härtsfeldbahn-Museum im ersten Stock des Bahnhofs Neresheim weiterhin geschlossen. Weitere Infromationen unter www.hmb-ev.de