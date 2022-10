Erleichterung: Die Vermisste aus Neresheim ist wieder da

Die 56-jährige Frau aus Neresheim, die seit Donnerstagmorgen vermisst wurde, ist wieder da. Das meldet die Polizei. Sie habe sich am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr mit Angehörigen in Verbindung gesetzt, welche sie dann im Landkreis Heidenheim abholten. Die Dame sei so weit wohlauf.

Am Donnerstagmorgen hatte die 56-Jährige gegen 5.20 Uhr ihr Wohnumfeld in Neresheim vermutlich mit einem Auto verlassen. Die Polizei war besorgt, sie könnte sich in einer gesundheitlichen Notlage befinden. In die Suche waren mehrere Streifenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber eingebunden.