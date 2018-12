Erlös des Martinsfestes der Härtsfeldschule geht an Aalener Kinderklinik

Ein Teil des Erlöses des traditionellen Martinsfestes der Grundschule der Härtsfeldschule Neresheim ist dieses Jahr an die Freunde der Kinderklinik Aalen gegangen. Die Vorsitzende des Fördervereins, Claudia Köditz-Habermann, kam gerne nach Neresheim, um die Spende von 500 Euro entgegenzunehmen. Den Kindern der vierten Klassen erzählte sie, was der Verein mit Hilfe von Spenden schon alles angeschafft hat, um Kindern den den Aufenthalt in der Klinik so angenehm wie möglich zu machen. Foto: Härtsfeldschule