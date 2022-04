Er lebte mit Grizzlys zusammen und war direkt von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen

Andreas Kieling gastiert am Freitag, 29. April, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Härtsfeldhalle in Neresheim. Karten gibt es im Vorverkauf (Ermäßigung für Schüler bis 18 Jahre) für 24 (18) Euro, an der Abendkasse für 30 (22) Euro.