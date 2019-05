Elchingen feiert 40-jähriges Bestehen des Härtsfeldhofes

Vor 40 Jahren hat die katholische Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten“ in Stuttgart-Stammheim das ehemalige Gasthaus „Krone“ in Elchingen erworben und in die Begegnungsstätte Härtsfeldhof umgebaut. Mit einem bunten Fest ist jetzt am Sonntag dieses Jubiläum gefeiert worden.

Vor allem Jugendliche sind häufig zu Gast auf dem Härtsfeld. Welch hohe Wertschätzung die Einrichtung genießt, ist bei der Jubiläumsfeier deutlich zum Ausdruck gekommen.

Über 100 Stammheimer kamen nach Elchingen

Über 100 Gemeindemitglieder aus Stammheim haben aus diesem Anlass den Weg nach Elchingen gefunden. Wie schon vor 40 Jahren, so hielt auch diesmal Monsignore Gerhard Gunzenhauser den Festgottesdienst in der Elchinger Kirche Sankt Otmar. Der Jugendchor aus Stammheim begleitete die Feier mit modernen Liedern.

Beim Festakt im Härtsfeldhof freute sich Stefan Kulle aus Stammheim über den guten Besuch. Sein besonderer Dank galt dem Elchinger Ehepaar Anna und Alois Schmid, das den Härtsfeldhof verwaltet.

Der Neresheimer Bürgermeister Thomas Häfele sprach von einem „wunderbaren Projekt“. Er hoffe, dass dieses Haus auch in Zukunft zahlreiche Gäste beherberge. Nikolaus Rupp, Ortsvorsteher von Elchingen, lobte insbesondere die Zusammenarbeit der örtlichen Vereine mit der Kirchengemeinde in Stammheim.

Im Verlaufe des Nachmittags gab es ein kleines Unterhaltungsprogramm mit dem Kabarett „Die Mönche“. Außerdem spielte die Jugendband „Krach im Keller“ und man nutzte die Gelegenheit zur Besichtigung des Klosters Neresheim.