Eisenbahnromantik mit der „Schättere“

Zum Saisonabschluss der Härtsfeld-Museumsbahn hat noch einmal Fahrbetrieb stattgefunden. Außerdem hat der Verein seine Hauptversammlung abgehalten.

Zunächst bedankte sich der Verein bei seinen Spendern, Sponsoren und Mitgliedern mit drei Dampfzug-Sonderfahrten. Die geladenen Gäste nahmen das bei herrlichem Herbstwetter gerne in Anspruch. Viele genossen zum ersten Mal die Fahrt auf der Neubaustrecke nach Katzenstein. Entsprechend gut besucht war dann auch die abendliche Hauptversammlung im Gasthof „Zur Krone“, zu der der Vorsitzende Werner Kuhn 48 Mitglieder begrüßen konnte.

Besonders begrüßte Kuhn den stellvertretenden Bürgermeister von Neresheim, Martin Grupp. Dieser hieß die Mitglieder willkommen une hob die herausragende Leistung der Aktiven bei der Fertigstellung der Neubaustrecke hervor. Kuhn trug auch die Grußworte des Ehrenmitglieds Vizepräsident des Landtages a.D., Dr. Alfred Geisel, vor, der nicht persönlich teilnehmen konnte. Er gratulierte zur Fertigstellung der Neubaustrecke und gab der Hoffnung auf den Weiterbau bis Dischingen als krönenden Abschlus des Aufbaus der Museumsbahn Ausdruck.

Der Vorstand berichtete über die Jahre 2019 und 2020. Die Mitgliederzahl hat sich im Berichtszeitraum sehr erfreulich entwickelt: von 280 Mitgliedern Anfang 2019 auf nun 327 Mitglieder. Es konnten auch viele aktive Mithelfer und junge Mitglieder neu gewonnen werden.

Einige Mitglieder sind verstorben. Die Verdienste des Gründungsmitglieds und ehemaligen Vereinsvizevorstands Ulrich Knödel und des langjährigen Eisenbahnbetriebsleiters Volker Feldheim wurden besonders gewürdigt.

2020 und 2021 können zwölf Mitglieder auf eine 15-jährige Vereinszugehörigkeit und 15 Mitglieder auf eine 25-jährige Vereinszugehörigkeit zurückblicken. Sie alle wurden mit einer Urkunde geehrt.

Besonders wichtig für den Vereinszweck, die Erinnerung an die Härtsfeldbahn zu bewahren, ist der Fahrbetrieb. 2019 waren etwas weniger Fahrgäste zu verzeichnen, aber doch einige Sonderfahrten mehr als noch 2018. Im Jahr 2020 konnte die Saison erst im Juli beginnen, so dass nur noch acht Regelfahrtage stattfinden konnten und nur etwa ein Drittel der Fahrgäste verglichen mit dem Vorjahr gezählt wurde. Eine erfreulich hohe Zahl von Sonderfahrten kam hinzu. Erwähnenswert besonders die Sonderfahrt der Tourismusmesse CMT. Eine Sonderfahrt des Theaters der Stadt Aalen, der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, eines Knabenchors aus Santa Cruz (Spanien) und wieder eine Hochzeitsfeier zeigten, wie breit gestreut die Wertschätzung der Härtsfeld-Museumsbahn sei. So konnte Kuhn mit Freude auf zwei trotz aller Einschränkungen erfolgreiche und unfallfreie Fahrsaisonen zurückblicken.

Die üblichen Instandhaltungsmaßnahmen an Strecke und Fahrzeugen und die laufenden Restaurationsprojekte an Fahrzeugen liefen weiter, darüber wurde detailliert berichtet. Die Diesellok „Jumbo“ wartet noch immer auf die bahnamtliche Zulassung, an Lok 11 wurden am Kessel und Fahrwerk wesentliche Etappenziele erreicht, der Triebwagenanhänger TA 254 erhält seinen zweiten Einstieg zurück und ist weitgehend saniert, am T 37 werden die Drehgestelle aufgearbeitet, und nicht zuletzt steht der Rungenwagen Rw 322 kurz vor der Fertigstellung.

Die Fertigstellung der Neubaustrecke zum Härtsfeldsee und Bahnhof Katzenstein war als Hauptprojekt vorangetrieben worden. 2019 noch unbeschwert, brachen mit Corona beschränkte Zeiten an. Nur noch in Zweiertrupps mit großem Abstand durfte gearbeitet werden. Die Einhaltung der Vorschriften wurde auf der Bahnhofsbaustelle Katzenstein auch polizeilich kontrolliert. Es ging deutlich langsamer, aber immerhin voran. Der Platzwart und Bauleiter Dietmar Fischer berichtete hierüber. 4500 Tonnen grober Aushub stellen das Fundament des Bahnhofs Katzenstein dar, noch einmal 2500 Tonnen Tragschicht und Schotter, bevor die Gleise und Weichen verlegt werden konnten. Im Dezember 2020 war dann schließlich die letzte Lücke im Umsetzgleis Katzenstein geschlossen.

Die zusammen mit der 50-Jahr-Feier des Torismusverbands Gastliches Härtsfeld für Oktober 2020 geplante Eröffnungsfeier musste verschoben werden und konnte auch Anfang diesen Jahres nicht stattfinden. Die Betriebssaison konnte wieder erst im Juli bis zum Bahnhof Sägmühle beginnen. Nach weiteren Schwierigkeiten mit Restarbeiten vor Abnahme der Strecke erfolgte dann endlich am 1. August diesen Jahres die öffentliche Inbetriebnahme der Neubaustrecke, die nun „unter reger Anteilnahme der Bevölkerung“, wie es bei Eröffnungen von Bahnen um die vorletzte Jahrhundertwende so hieß, eifrig genutzt wurde. Das dürfe im kommenden Jahr so weitergehen.

„Tue Gutes und rede davon“, umriss Pressewart Dr. Walter Gekeler seine Aufgabe. Er dankte seinen Mitstreitern im Team, Hannes Ortlieb, Jürgen Ranger, Gerhard Schneider und Gerald Stempel. Manche Aktivität wie Anzeigen oder Messebeteiligungen gingen coronabedingt zurück, andere wieder verstärkten sich. Insbesondere spiegelte sich das große Interesse an der Streckenfertigstellung und Eröffnung in einer großen Zahl von Artikeln, schön bebildert und zum Teil mit Titelbild – das freute die Mitglieder. Leuchtturmprojekt der Öffentlichkeitsarbeit war die neue Webseite www.hmb-ev.de. Seit August 2020 wird sie zunehmend genutzt.

Die Finanzierung der Vereinsaktivitäten war im Berichtzeitraum schwierig und erforderte höchste Kunst des Rechnungsführers, Harald Hofbauer. Entlastend war, dass es Werner Kuhn gelang, die Laufzeit der Fördermaßnahmen zweimal zu verlängern, so dass noch weitere Ausgaben förderfähig wurden. Mit Ende September 2021 ist nun endgültig abgerechnet. Die Neubaustrecke hat bis Ende 2020 ein Gesamtvolumen von 698 000 Euro erfordert, 293 000 Euro an Fördermitteln, 29 000 Euro vom Kreis Heidenheim und 15 000 Euro von der Gemeinde Dischingen überließen es dem HMB, 249 000 Euro Eigenanteil aufzubringen. Zudem musste der Verein immer in Vorleistung mit der jeweiligen Gesamtausgabe treten, zum Beispiel 25 000 Euro für den Flutdurchlass. Die Fördermittel werden erst nachträglich ausgekehrt. Die erheblichen Liquiditätsreserven vorzuhalten sei gelungen.

Erfreulich dabei die Entwicklung der Spendenbereitschaft, das Spendenaufkommen hat sich auf 60 000 Euro 2020 verdreifacht. Werner Kuhn rief gleich zu weiteren Spenden auf, vor allem die Neresheimer und Härtsfelder könnten noch mehr für Ihre Bahn tun. Aktuell sei der Finanzbedarf für die Fertigstellung der Lok 11 am größten. Wer spenden möchte: Das Konto hat die IBAN DE08 6145 0050 0110 0153 01.

Der Rechnungsführer Harald Hofbauer legte eine stabile Finanzlage trotz aller Schwierigkeiten dar. Der Kassenprüfer Hans-Joachim Weisbach berichtete über die Kassenprüfung mit in allen Punkten positivem Ergebnis.

Bei der Vorstandswahl stellte sich der bisherige stellvertretende Vorsitzende Thomas Schmeißer nicht zur Wiederwahl und wurde mit dem Dank der Mitglieder für seine langjährige Tätigkeit aus dem Amt verabschiedet.

Einstimmig gewählt wurden Werner Kuhn (Vorsitzender), Dietmar Fischer (stellvertretender Vorsitzender), Harald Hofbauer (Rechnungsführer), Ingo Adam (Protokollführer), Lukas Mutschler (Platzwart, neu im Vorstand) und Dr. Walter Gekeler (Pressewart). Auch die Kassenprüfer Sabine Fischer und Hans-Joachim Weisbach wurden einstimmig wiedergewählt. Das zeigt die große Zufriedenheit des Vereines mit seiner Leitung. Die Wahl des recht jungen Lukas Mutschler in den Vorstand steht für die personelle Verjüngung des Vereins.

Am Sonntag, 3. Oktober, fand dann mit einem Regelbetriebstag der Abschluss der öffentlichen Fahrsaison mit einer Rekordzahl von 650 Fahrgästen statt. Das Team der SWR-Eisenbahn-Romantik nutzte beide Tage zu weiteren Dreharbeiten für eine eigene Sendung über die „Schättere“, die Ende Februar 2022 ausgestrahlt werden soll.