Einschulung an den Neresheimer Schulen

Auch die Neresheimer Schulen starten ins neue Schuljahr. Zu folgenden Zeiten starten die Einschulungsfeiern an den Neresheimer Schulen:

Grundschule Elchingen: Einschulung am Donnerstag, 15. September, 8.45 Uhr: Einschulungsgottesdienst 9.30 Uhr: Einschulungsfeier; Härtsfeldschule Neresheim: Einschulung am Mittwoch, 14. September, 8.30 Uhr: ökumenischer Gottesdienst zur Einschulung der Erstklässler in der katholischen Pfarrkirche 9.30 Uhr: Aufnahmefeier in der Härtsfeldhalle 10.15 Uhr: Abfahrt zur Alten Schule (Bushaltestelle); Außenstelle Grundschule Ohmenheim: Einschulung am Donnerstag, 16. September, 10 Uhr: ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang (Klassen 1 bis 4) mit anschließender Aufnahmefeier für die Schüler/innen der Klasse 1 in der Turnhalle Ohmenheim; Außenstelle Grundschule Dorfmerkingen: Einschulung am Freitag, 16. September, 8.30 Uhr: ökumenischer Gottesdienst zum Schulanfang (Klassen 1 bis 4) mit anschließender Aufnahmefeier für die Schüler/innen der Klasse 1 in der Turnhalle Dorfmerkingen; Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium: Dienstag, 13. September, 8.20 Uhr: Schulaufnahme für die Schüler/innen der Klasse 5.