Einer der Huberbuam kommt nach Neresheim

Der „Neresheimer Gesundheitstag“ zum Thema Sport und Bewegung findet am Mittwoch, 6. November, statt, den die Stadt Neresheim gemeinsam mit der AOK Ostwürttemberg sowie etlichen Therapiezentren und medizinischen Fachbetrieben durchführt.

Am Abend des Gesundheitstages kommt Alexander Huber von den Huberbuam in die Neresheimer Härtsfeldhalle.

Er zeigt aktuelle Highlights aus der faszinierenden und vielseitigen Welt des Bergsteigens. Die unglaublichen Bilder und Filmsequenzen sind ein Erlebnis der besonderen Art. Der Alpinismus war nie so lebendig wie heute: Grenzbereiche an den horizontalen Dächern der Drei Zinnen, Routen im Highend-Bereich am Montblanc, Free-Solo auf 4000 Meter, Highlines inmitten der Gletscherwelt des Hochgebirges, Speed-Klettern an den Bigwalls des Yosemite und Erstbegehungen an eiskalten Bergen der Antarktis und mehr unglaubliche Bergerlebnisse.

Der Berg- und Skiführer Alexander Huber zog es 1998 vor, seine wissenschaftliche Laufbahn als Physiker an den Nagel zu hängen und einem unbekannten Weg in die Bergwelt zu folgen. Das Bergsteigen in jeder seiner Formen in den verschiedenen Ländern der Erde ist seine Passion. Durch Kraft und Willen konnte er sich seitdem immer wieder neue Träume erfüllen. Die Huberbuam (Thomas und Alexander Huber) zählen zu den erfolgreichsten Bergsteigern unserer Zeit.