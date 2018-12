Eine beeindruckende Leistung

Das Weihnachtskonzert des Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasiums Neresheim in der katholischen Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt hat das Publikum einmal in weihnachtliche Stimmung. Ein Höhepunkt war die eine Weihnachtskantate von Kurt Grahl.

Den Auftakt machte Tim Heider an der Orgel mit einem Präludium von Andreas Hantke, das festlich auf die nächsten Beiträge einstimmte. Der junge Organist glänzte später auch mit einem Gesangssolo im Chorstück „Singin‘ on Christmas Morn”, das der Chor – verstärkt durch den Eltern-Lehrer-Freunde-Chor – unter der Leitung von Josef Huber vortrug. Mit dem Choral „Ich steh an deiner Krippen hier”, „Zamba de la Navidad” und „Sing Jublilate Deo” überzeugte der Chor, begleitet von Pianist David Böss und Stephan Beck an der Orgel, durch präzisen und sauber intonierten Gesang.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends bot der Chor der Klassen fünf, der unter Leitung von Anne Ditsche und begleitet von Violinistin Mara Heider sowie Lara Kleefeld an der Querflöte eine anspruchsvolle Weihnachtskantate von Kurt Grahl vortrug. Entsprechend fulminant war der Applaus für die jungen Sänger, die schon lange die komplizierten Strophen im Musikunterricht einstudiert hatten. Die Bigband stimmte mit Songs wie „The Christmas Waltz” oder „I heard the bells on Christmas Day” swingend weihnachtliche Töne an.

Auch das Orchester der Klassen fünf bis zwölf stimmte unter Leitung von Anne Ditsche mit klangvollen Weisen auf das Fest ein. Zu Gehör gebracht wurden Johann Sebastian Bachs „Bourrée” aus der „Englischen Suite Nr. 2” sowie Jeremiah Clarkes „The Prince of Denmark’s March”, die den Kirchenraum klangvoll füllten. Auch mit Jack Bullocks Medley „Joyful Holidays” konnten die jungen Instrumentalisten ihr Können zeigen.

Schulleiter Günter Mößle lobte die beeindruckende Leistung aller Beteiligten und machte darauf aufmerksam, welches Engagement von Schülern und Lehrern hinter einem Konzert wie diesem stecke. Mit dem Choral „O du fröhliche”, der von Publikum und Musikern gemeinsam musiziert wurde, fand der Abend einen glanzvollen Abschluss.