Einbruchsversuch scheitert in Neresheim: Täter wurden vermutlich gestört

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.15 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Ladengeschäft in der Neresheimer Hauptstraße einzusteigen.

Der oder die Einbrecher bogen die untere Hälfte des Schließblechs der Zugangstüre nach oben, wobei vermutlich geplant war, den Schließzylinder abzudrehen. Möglicherweise wurden die Unbekannten gestört, da sie von ihrem Vorhaben abließen.

Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326 / 919001 entgegen.