Einen Sachschaden von rund 100 Euro hat ein Unbekannter verursacht, als er versuchte, in ein Wohnhaus in den Dorfwiesen einzubrechen. Der Einbrecher machte sich an der Haustür zu schaffen, wurde dabei jedoch vermutlich gestört. Die Tatzeit kann auf Montag zwischen 7 und 12 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei Neresheim unter Telefon 07362 / 919001 entgegen.