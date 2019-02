Ein Theaterstück gegen Grenzüberschreitungen und Gewalt

Im Rahmen der Gewaltprävention hat die Spiel- und Theaterwerkstatt Ostalb für die neunte Klassenstufe der Härtsfeldschule das Theaterstück „Livia, 13“ aufgeführt. Das Mädchen Livia, um das es in dem Stück geht, nimmt an einer Party teil, auf der getrunken und geknutscht wird. Am nächsten Tag tauchen Nacktfotos des Mädchens im Internet auf.

Schüler und Lehrer waren beeindruckt vom Inhalt des Stückes und von der Leistung der Darsteller Stefanie Friedrich und Torsten Hoffmann. Ihnen dankte Konrektor Hans-Joachim Treß für die Aufführung. Die Schüler sollten durch das Stück dafür sensibilisiert werden, kritische Situationen und Grenzverletzungen früh zu erkennen und richtig einzuschätzen. Das Publikum wird zudem mit den Folgen einer sorglosen Handynutzung konfrontiert. Im Anschluss an die Theateraufführung erfolgte unter Anleitung der beiden Schauspieler eine Nachbesprechung in nach Mädchen und Jungen getrennten Gruppen.