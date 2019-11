Ein neuer Pfarrer kommt in die Seelsorgeeinheit Neresheim

Klaus Wolfmaier wird neuer Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Neresheim im Dekanat Ostalb. Die Seelsorgeeinheit Neresheim umfasst sieben Gemeinden und rund 5400 Katholiken. Der Wechsel soll im ersten Halbjahr 2020 erfolgen.

Seit 2007 war Wolfmaier zunächst für ein Jahr als Administrator und dann als Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Bussen im Dekanat Biberach tätig. Geboren wurde er am 17. Januar 1964 in Laupheim. Seine Priesterweihe empfing er im Juli 2003 in Rottenburg.