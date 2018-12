Ein Konzertabend der Solisten

Nach einer gelungenen Kanada-Reise hat der der Musikverein Dorfmerkingen kürzlich zum Jahreskonzert in die Festhalle eingeladen. Stellvertretende Vorsitzende Daniela Stoll konnte zahlreiche Gäste zu dem Konzertabend begrüßen, den die Musiker aus Dorfmerkingen gemeinsam mit dem Musikverein aus dem bayerischen Syrgenstein bestritten.

Dirigent Lukas Bruckmeyer, ehemaliger Trompeter in Dorfmerkingen und zwischenzeitlich ein bekannter Name in der Blasmusikszene, hatte es verstanden, das Programm auf die Gäste aus Syrgenstein abzustimmen. So waren im ersten Teil von dem versierten bayerischen Orchester klangvolle Melodien wie „Wien bleibt Wien“, „Fanfare for a New Horizon“ oder „Adelis Fideles“ zu hören. Große Auftritte der Solisten gab es bei „Cherry Pink“ mit Florian Burkhard an der Trompete und dem bekannten „Moon River“, bei dem Dietmar Lanzinger sein Können am Saxofon eindrucksvoll unter Beweis stellte. Auch mit dem bekannten Solostück für das Trompetenregister „Buglers Holiday“ begeisterten die Musiker aus Syrgenstein das Publikum im Saal.

Danach hatte die Jugendkapelle unter der Leitung von Felix Stickel ihren großen Auftritt. Mit modernen und sehr rhythmischen Stücken wie das „Thema from A-Team“, „Coco“ und „Titanium“ sprang schnell der Funke auf das Publikum über. Martin Schill, der gekonnt durch den Abend führte und immer eine passende Überleitung und Erklärung zu den Stücken zu bieten hatte, konnte anschließend die Gastgeber aus Dorfmerkingen auf der Bühne begrüßen.

Strauß, Bach und die „Alten Dessauer“

Dirigent Hermann Rupp hatte wieder ein hochkarätiges und vielfältiges Programm zusammengestellt. Nach einem voluminösen Auftakt mit „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss überzeugte Christoph Fröhlich am Saxofon bei der gefälligen „Rhapsody for Alto Saxophone and Band“.

Alle Register ihres Könnens zeigten die Dorfmerkinger bei der Ouvertüre „Dichter und Bauer“ von Franz von Suppé, bevor die Flötistin Lara Kleefeld mit flinken Fingern die „Badinerie“ von Bach vortrug. „Oregon“, eine moderne Fantasy, entführte das Publikum in den wilden Westen. Lukas Eberle intonierte mit sichtlicher und vor allem auch hörbarer Begeisterung den „Alten Dessauer“. Das Programm endete schließlich mit dem bekannten amerikanischen Marsch „Unter dem Sternenbanner“. Doch ohne Zugaben kamen die Dorfmerkinger Musiker nicht von der Bühne.

In der Konzertpause hatte der Vorsitzende des Fördervereins, Alexander Mahringer, eine Spende an den Kindergarten und die Härtsfeldschule übergeben. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und Organisation des gemeinsamen Kinderfests im Sommer.