Der DRK-Ortsverein Elchingen ist für alle Altersgruppen interessant. Dieses Fazit zogen die Verantwortlichen bei der Mitgliederversammlung.

Laut Bereitschaftsleiters Norbert F. Minder hat die Bereitschaft 25 Mitglieder. Sie trafen sich bei 22 Dienstabenden. Der Blutspendetermin sei mit 301 Spendern ein voller Erfolg gewesen. Der neue Einsatzanhänger wurde von Bernd Neumaier, Peter Reiger und Jürgen Schmid eingerichtet. Neu ist die Gruppe „Helfer vor Ort“.

Daniel Reichelt verlas den Jugendrotkreuzbericht für dessen Leiterin Nicole Sorge. In 32 Gruppenabenden wurden den acht Jugendlichen Wissen in Erster Hilfe, Rotkreuz-Geschichte und realistische Unfalldarstellung vermittelt. Beim Zeltlager in Trugenhofen waren fast 90 Teilnehmer und 30 Betreuer dabei.

Dass die Seniorenarbeit ein fester Bestandteil des Ortsvereins ist, zeigte Brigitte Fischer auf. An 15 Nachmittagen treffen sich im Durchschnitt 25 Personen. Die Seniorengymnastik leitet Gertrud Milcz, die von Evelyn Weber unterstützt wird.

Die Finanzlage des Vereins erläuterte Karsten Dambacher für den verhinderten Kassierer Peter Reiger. Hubert Mack und Paul Kortyka hatten die Kasse geprüft.

Ortsvereinsvorsitzender Axel Salat dankte allen Mitgliedern für ihren Beitrag. Die Zusammenarbeit zur Neresheimer Verwaltung und zum Kreisverband Aalen funktioniere gut, sagte er. Die neue Gruppe „Helfer vor Ort“ fordere von den Mitgliedern die Erhöhung des Ausbildungsstands.

Ortsvorsteher Klaus Rupp freute sich, dass das Rote Kreuz Angebote für alle Altersklassen habe. Kreisgeschäftsführer Matthias Wagner lobte den Verein als gut und breit aufgestellt. Besonders freute ihn, dass Mitglieder bereit sind, als „Helfer vor Ort“ ihren Dienst zu leisten. Auch Jürgen Beyerle von der Feuerwehr Elchingen lobte die vielfältigen Aktivitäten.

Den Schlusspunkt der Versammlung bildeten die Ehrungen für langjährig Aktive. Für 20 Jahre wurde Elvira Bullinger und für 25 Jahre Brigitte Schmid ausgezeichnet. Kassierer Peter Reiger ist seit 30 Jahren dabei. In 35 Jahren hat Axel Salat verschiedene Stationen durchlaufen: erst als Jugend-Rotkreuzler, dann als Jugendleiter. Seit 2013 fungiert er als Ortsvereinsvorsitzender. Bernhard Werner ist seit 60 Jahren im Ortsverein, in seine Zeit fallen die Teilnahmen an den DRK-Wettbewerben.