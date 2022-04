Eifersüchteleien? Eigentlich solltet ihr schon weiter sein

Vor ziemlich genau 50 Jahren ist im Zuge der Gemeindegebietsreform mit der Eingemeindung von Schweindorf, Kösingen, Dorfmerkingen und Elchingen die Stadt Neresheim, wie man sie in der heutigen Form kennt, fast ganz gebildet gewesen.

Nur Ohmenheim fehlte damals noch. Es ist also eigentlich genug Zeit ins Land gegangen, um ein gesamtstädtisches Bewusstsein zu entwickeln und weiter zu schauen als bis zum eigenen Kirchturm.

Geschafft haben dies aber offensichtlich noch nicht alle. Immer wieder gibt es Eifersüchteleien und die – unbegründete – Angst, dass vielleicht ein Ortsteil mehr bekommen könnte als der andere. Noch größer ist bei manchen offensichtlich die Befürchtung, die Kernstadt könnte über Gebühr vom Kuchen abbekommen.

Eigentlich...

Dies hat die Debatte um den Neubau eines Kindergartens in der jüngsten Gemeinderatssitzung eindrucksvoll gezeigt. Da wurde von Zentralismus geredet und am liebsten hätte man offenbar möglichst viele Ortsteile mit jeweils einer Gruppe bedacht, um einen „großen“ Kindergarten dort zu verhindern, wo er am dringendsten gebraucht wird, nämlich in der Kernstadt.

Eben dieses Kirchturmdenken sollte eigentlich schon längst überwunden sein.