Eiberger bleibt an der Vereinsspitze

Die Stadtkapelle Neresheim hat bei der Hauptversammlung im Gasthaus Krone auf ein erfolgreiches Jahr mit zahlreichen Auftritten zurückgeblickt. Derzeit zählt der Verein 287 Mitglieder. Davon sind 16 im Jugendblasorchester, 53 in der aktiven Kapelle und 218 passive Mitglieder.

Vorsitzender Klaus Eiberger berichtete über ein erfolgreiches Jahr mit zahlreichen Auftritten. Eine bewegende Feier sei die Verabschiedung des äußerst beliebten Stadtpfarrers Adrian Warzecha gewesen, die von der Stadtkapelle musikalisch umrahmt wurde. Das Kirchenkonzert im Rahmen der Rieser Kulturtage in Kirchheim am Ries und in der Stadtpfarrkirche in Neresheim zusammen mit dem Oettinger Streichquartett und dem Hornsolisten Lars Bausch sei bei den Besuchern sehr gut angekommen. Höhepunkt der alljährlichen Arbeit sei das traditionelle Weihnachtskonzert gewesen, so Eiberger.

Dies bestätigte auch Dirigent Bernd Simon, der die Akustik der renovierten Härtsfeldhalle lobte. Eine besondere Erleichterung seiner Arbeit habe er durch die engagierte Arbeit von Notenwart Sebastian Schwenk. Derzeit würden sich die Musiker auf das anstehende gemeinsame Kirchenkonzert mit dem Liederkranz Neresheim, das am 14. April um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Neresheim stattfinden wird, vorbereiten, so Simon.

Eine Satzungsänderung die aufgrund der Datenschutzgrundverordnung notwendig wurde, konnte einstimmig beschlossen werden.

Über eine rege Jugendarbeit berichtet Dirigentin Verena Pappe. Sie konnte ebenso über die sehr erfolgreiche Teilnahme von acht jungen Mädchen am D1-Lehrgang berichten. Fünf dieser Mädchen werden als Lehrgangsbeste bei der Hauptversammlung des Blasmusikverbandes eine Ehrung erhalten.

Roland Haag, stellvertretender Vorsitzender Blasmusikverband des Ostalbkreises zollte der Jugendarbeit ein großes Lob. Die Jugendarbeit sei die Zukunft eines jeden Vereins und sei daher sehr wichtig und sollte von jedem Mitglied Unterstützung erhalten, betonte Haag.

Bürgermeister Thomas Häfele bezeichnete die Stadtkapelle als eines „der Aushängeschilder der Stadt“. Es sei ein Genuss ihnen zuzuhören. Die Stadtkapelle stemme darüber hinaus aber auch noch viele andere Aktivitäten. Der Bprgermeister lobte in diesem Zuge den großen Einsatz der Mitglieder.

Bei den Wahlen wurde Klaus Eiberger für weitere drei Jahre einstimmig im Amt bestätigt. Für ein Jahr wurden erneut als Kassenprüfer Alexandra Kaim und Jochen Weiss gewählt.

Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Laura Schütz, Lisa Keller, Bernd Simon, Christoph Freihart, Markus Durner und Robert Mokry geehrt. Für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Iris Bühler geehrt und gleichzeitig zum Ehrenmitglied ernannt. Ebenso für insgesamt 30 Jahre aktives Musizieren, davon 20 beim Musikverein Elchingen und 10 bei der Stadtkapelle Neresheim wurde Jürgen Leberle geehrt.