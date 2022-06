Ehrungen für langjährige Mitglieder des Liederkranzes Neresheim

Jüngst hat die Hauptversammlung des Liederkranzes Neresheim 1836 im katholischen Gemeindezentrum in Neresheim stattgefunden.

In seinem Bericht hob der Vorstandsvorsitzende Bernhard Didwißus den gelungenen Auftritt beim Landesmusikfestival hervor, der außer einer paar Mitgestaltungen von Gottesdiensten der einzige öffentliche Auftritt war. Die geplanten Adventskonzerte mussten coronabedingt abgesagt werden. Des Weiteren gab es erneut einen „Singenden Wanderweg“ im Rahmen des „Neresheimer Ferienspaßes“ der sehr gut ankam, weshalb dieses Jahr wieder ein Wanderweg aufgebaut wird.

Die Chorleiterin Regina Baudenbacher erwähnte in ihrem Bericht, dass weiterhin kleine Ensembles in unterschiedlichen Gottesdiensten aktiv waren, um den Chorbetrieb aufrechtzuerhalten, unter anderem zuletzt bei der Erstkommunion in Neresheim.

Eine Reihe von Neuwahlen wurde im Rahmen der Versammlung vorgenommen. Einstimmig gewählt wurde der stellvertretende Vorsitzende Michael Kleebauer, die Schriftführerin Martha Didwißus, die Beisitzerinnen Sabine Schwenk und Magdalena Didwißus, die Beisitzer Ben Bartenschlager und Lothar Schwenk. Des Weiteren wurde der passiven Vertreter Martin Grupp neugewählt. Auch die Ämter des Kassierers und der Kassenprüfer mussten neu besetzt werden. Als Kassiererin wurde Anna-Maria Breitweg erneut für drei Jahre gewählt, als Kassenprüferinnen Heidi Knautz und Sonja Jäger.

Im Anschluss ergingen Ehrungen für fünfjähriges Singen an Rebekka Malter und Heidi Knautz; für zehnjähriges Singen an Cornelia Schöttle und Wolfgang Zurke; für 15-jähriges Singen an Michael Kleebauer, Berthold Hochstatter, Erna Stephaner, Beate Schiele, Heike Lorenz, Gertrud Hauf, Sabine Fauser, Judith Durner und Martina Brenner. Eine besondere Ehre erging an Erich Seelig für 50 Jahre aktives Singen. Er wurde mit einer Torte überrascht, die im Anschluss gemeinsam angeschnitten und genossen wurde. Gertrud Brenner bekam für 60 Jahre aktives Singen eine Urkunde und die Nadel in Gold des Deutschen Chorverbands.

Ein weiterer Höhepunkt war die Ernennung von Margit Wengert zum Ehrenmitglied. Die Versammlung hat dem Vorschlag des Vorstandes einstimmig zugestimmt, Wengert in den Stand der Ehrenmitgliedschaft für ihre Verdienste um den Verein in 16 Jahren als Vereinsvorsitzende zu heben.