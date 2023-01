Ehrungen bei der Sportgemeinschaft Dorfmerkingen e.V.

Bereits bei der Mitgliederversammlung im September konnten mehrere Übungsleiterinnen und die erste Vorsitzende für ihr langjähriges Engagement bei der Sportgemeinschaft Dorfmerkingen e.V. von der Vorstandschaft geehrt werden. Thomas Dambacher, Vorsitzender des Schwäbischen Turnerbundes, Turngau Ostwürttemberg, nutzte deshalb die Gelegenheit, bei der diesjährigen Jahresabschlussfeier in der Pizzeria Europa der Vorstandschaft und den Übungsleiterinnen für ihre Verdienste die Ehrenurkunden und Ehrennadel zu übergeben beziehungweise zu verleihen.

Durch Corona war die allgemeine Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt, sodass auch viele Vereine ihr Sportangebot reduzieren müssten. Bei seinen Ausführungen ging Thomas Dambacher auf die Bedeutung des Ehrenamts im Sport ein. Er betonte die Wichtigkeit des Kinderturnens, da von frühen Kindesbeinen an das Motto „ in Bewegung bleiben“ bis ins hohe Alter gelten solle. In diesem Zusammenhang zeigte sich die erste Vorsitzende Frauke Rümmelin-Christensen stolz und dankbar, dass aktuell zwei Übungsleiterinnen der SGD e.V. dazu gewonnen werden konnten, die Übungsleiterlizenz vom STB im Erwachsen- und Jugendbereich zu erwerben.

Dambacher ehrte also Frauke Rümmelin-Christensen für 10 Jahre Übungsleiterin im Kinder-und Jugendbereich und seit 2011 erste Vorsitzende der Sportgemeinschaft Dorfmerkingen e.V. mit der Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes (DTB) in Bronze. Andrea Wiedler und Petra Brenner wurden für jeweils fünf Jahre als Übungsleiterin im Kinder-und Jugendbereich und für die Organisation des Kinderfaschings mit der Gauehrenurkunde in Bronze ausgezeichnet. Stephanie Christ ist für 10 Jahre Übungsleiterin im Kinderbereich mit der Ehrenurkunde des Schwäbischen Turnerbundes (STB) in Bronze geehrt worden. Nicht auf dem Bild ist Rosemarie Steier, die für ihre 25-jährige Tätigkeit als Übungsleiterin für Erwachsene mit der Ehrenurkunde des Schwäbischen Turnerbundes ausgezeichnet wurde.