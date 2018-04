Ehrenbereitschaftsleiter Hans Gall ist 65 Jahre beim DRK

Die 91 Mitglieder des DRK-Ortsverein Neresheim, der aus den aktiven Gruppen aus Neresheim, Ohmenheim, Schweindorf und Stetten besteht, hat zusammen 6812 Dienststunden geleistet. Würde der Frauenarbeitskreis noch dazu gezählt, seien es es 7612 Stunden sein, berichtete Ortsvereinsvorsitzender Günther Traub, bei der Hauptversammlung.

Die ehrenamtlichen Stunden seien wichtig für den Ortsverein, erklärte Traub. Der Rückgang der Dienststunden ergebe sich da in Neresheim kein Blutspendetermin durchgeführt werden konnte, so Traub. Dies habe an der unsicheren Zusage des Blutspendedienstes gelegen, ergänzte Bereitschaftsleiter Ingo Franke. Er berichtet, dass das DRK im Wandel sei und das auch nicht vor dem Härtsfeld halt mache. Die größte Neuanschaffung sei für die Helfer-vor-Ort-Gruppe (HVO) mit der Anschaffung eines ehemaligen Rettungswagens getätigt worden. Diese werde für die HVO-Dienste, anfallende Sanitätsdienste und Fachausbildung genutzt. Dank einer gesicherten Finanzierung durch vier Langzeitspenden und anderen Spender sowie der Unterstützung des Kreisverbandes, der 30 Prozent der Kosten übernahm, konnte dieses Projekt umgesetzt werden, erläuterte Franke.

Gruppe in Stetten wird aufgelöst

Eine traurige Mitteilung hatte Franke für die Versammlung: Die Gruppe aus Stetten wird nach 50-jährigem Bestehen in diesem Jahr aufgelöst. Angedacht sei, aus dieser Gruppe eine Altersgruppe entstehen zu lassen, wie es bei der freiwilligen Feuerwehr gebe.

Über eine abwechslungsreiche Jugendarbeit berichtet Charlotte Hüll. Martin Grupp, der Bürgermeister Thomas Häfele vertrat, bezeichnete die HVO-Gruppe als wichtige Stelle, auch wenn der Notarzt vor Ort sehr gut bestückt sei. Das Fahrzeug für die HVO sei eine gute Anschaffung gewesen. Neresheim sei ein wichtiger Standort für das DRK, betonte Kreisvorsitzender Eberhard Schwerdtner. Erfreut zeigte er sich, wie gut im Kreisverband das Ehrenamt und Hauptamt zusammenarbeiteten. In Neresheim sei die Rettungswache anfänglich im Ehrenamt betrieben worden. Erst später sei das Hauptamt und dann Im Juli 2010 der Notarztstandort hinzugekommen. Nur durch die gute Zusammenarbeit von Hauptamt und Ehrenamt seien Veranstaltungen wie die Ipfmesse überhaupt zu stemmen.

Neresheim sei nicht der einzige Ort, bei dem es mit dem Blutspenden nicht geklappt habe. Schuld seien Umstrukturierungen beim Blutspendedienst. Jede Blutspende werde in den Kliniken gebraucht. Daher sei es wichtig, dass dies wieder funktionieren würde, so Schwerdtner.

Für fünf Jahre Mitgliedschaft wurde Kevin Buck, Jasmin und Yannic Postler, geehrt. Julian Reiter, Lisa Schmid, Pit Schönemann, Vanessa Stozkij, Anna und Nicole Weidenbacher. Für 10 Jahre, Werner Wachter und Horst Wegst sowie für 15 Jahre Lena Czich und Pascal Geiger. 20 Jahre aktiv sind Jessica Bürger, Ingo Franke und Thomas Wenzel und 25 Jahre, Phillip Grubauer und Günther Mailänder. Für 30 Jahre wurde Erna Hänle, Ulrike Mailänder und Armin Kanzler und für 40 Jahre Hans Eggstein, Eugen Freihart und Helmut Reiter geehrt. 50 Jahre dabei ist Rudolf Schiele und Hans Gall 65 Jahre. Hans Gall ist es zu verdanken, dass im Juli 1999 die Rettungswache im Dossinger Weg 2, wo sie sich noch immer befindet, eingeweiht werden konnte.