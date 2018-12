Ehemaliges Pflegeheim in Neresheim steht in Flammen

Ein ehemaliges Pflegeheim in der Karl-Bonhoeffer-Straße in Neresheim soll laut Polizei am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr in Flammen gestanden haben. Das Haus war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht mehr bewohnt. Der Brand verursachte eine starke Rauchentwicklung, so dass die Bevölkerung gebeten werden musste, die Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Im Einsatz befinden sich 80 Feuerwehrleute aus Neresheim und den Teilorten. (Foto: Uschi Zurke)

Im Einsatz befinden sich 80 Feuerwehrleute aus Neresheim und den Teilorten. Zur Unterstützung der Neresheimer rückte die Feuerwehrabteilung aus Aalen-Ebnat an. Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers nicht verhindern, so dass das gesamte Gebäude in Vollbrand geriet. Der Brand ist vermutlich im ehemaligen Festsaal des Stifts ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Das frühere Alten- und Pflegeheim stand bereits seit 2010 leer. 2016 hat die Samariterstiftung das Gebäude an einen privaten Investor verkauft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Brandursache. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Personen kamen nicht zu Schaden und waren auch nicht in Gefahr. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.