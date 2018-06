Durch die Innenstadt geht’s mit Tempo 30

So bald als möglich, voraussichtlich im Mai, will das Landratsamt für die Ortsdurchfahrt Neresheim im Zuge der Bundesstraße 466 eine Tempo-30-Zone ausweisen. Das hat Landrat Klaus Pavel am Dienstagabend als Ergebnis einer Verkehrskonferenz angekündigt, über die wir am Mittwoch bereits ausführlich berichtet haben. An dieser Zusammenkunft nahmen neben Vertretern der Stadtverwaltung, des Gemeinderates und einer Bürgerinitiative Verantwortliche des Landratsamtes und des Regierungspräsidiums Stuttgart teil. Das von Neresheim geforderte Nachtfahrverbot für schwere Lastwagen ist nun vom Tisch.

„Es geht um die Sicherheit und um die Lärmbelastung“, beschrieb Pavel das Ziel der Beratungen. Seit einer ersten Verkehrskonferenz vor einem Jahr, bei der eine Hauptforderung das Nachtfahrverbot war, sei hinter den Kulissen viel gearbeitet worden. Dass es im Vorfeld dieser jüngsten Konferenz in Neresheim einen Proteststurm gegeben habe, ausgelöst durch einen Vorschlag des Landratsamtes, die Lastwagen durch Neresheimer Teilorte umzuleiten, habe er zwar verstanden. „Vielleicht aber nicht in allen Formulierungen“, fügte Pavel hinzu und ließ damit durchblicken, dass ihn die Wortwahl und die Schärfe des Protestes getroffen haben. „Aber das ist von gestern“, blickte der Landrat sofort wieder nach vorne.

Für die Zukunft gilt, dass in der Neresheimer Innenstadt das Tempolimit sowohl für Lastwagen als auch für Personenwagen angeordnet und mobil, auch bei Nacht, überwacht wird. Nach einem halben Jahr soll überprüft werden, ob diese Maßnahmen die Lärmbelastung wirklich deutlich gesenkt haben, wie ein Gutachten erwarten lässt. Zumindest vorerst wird es in Neresheim keine stationären Messungen geben, landläufig Blitzer genannt.