DJ Ötzi und Anna-Maria Zimmermann bringen Neresheim zum Kochen

Eine Top-Adresse ist am Wochenende für Schlager- und Musicalfans der Marienplatz in Neresheim gewesen. Das große Open-Air am Freitag mit Anna-Maria Zimmermann und dem unvergleichlichen DJ Ötzi elektrisierte die 1500 Besucher und am Samstag kamen bei einer Musicalnacht mit internationalen Stars die Freunde dieses Genres voll auf ihre Kosten.

Beim großen Schlager-Open-Air herrschte von der ersten bis zur letzten Minute Partystimmung pur auf dem Härtsfeld. Nach dem flotten Vorprogramm der Schlagerformation der Original Härtsfelder Musikanten aus Dorfmerkingen trat zunächst die aus der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ bekannte Anna-Maria Zimmermann in Aktion. „Neresheim, seid ihr gut drauf?“, rief sie in das Publikum. Und die Neresheimer waren mehr als gut drauf. Immer wieder hieß es, die Hände hochzuheben, zu klatschen und selbst mit dem Po zu wackeln. Zimmermann begeistere 45 Minuten lang mit einem frischen Sound und mit eingängigen Rhythmen. Sie sang unter anderem ihren Hit „Himmelblaue Augen“, ließ bei „die Tanzfläche brennt“ die Bühne vibrieren und brachte „100 000 Sterne“ musikalisch zum Leuchten.

Noch eins drauf setzte dann der Mann mit der weißen Mütze, DJ Ötzi. „Ich bin so glücklich hier zu sein“, sagte der Österreicher, der immer wieder seinen Emotionen freien Lauf ließ. Seit 25 Jahren steht er auf der Bühne, doch von bloßer Routine war nichts zu spüren, vielmehr interpretierte der Sänger seine Lieder mit großer Leidenschaft.

Ganz gleich ob bei „Liebe leben“ oder bei „A Mann für Amore“ und bei „Geboren, um dich zu lieben“ – das Publikum war einfach hingerissen und sang gefühlt jede Zeile mit. Nicht fehlen durfte natürlich „Ein Stern, der deinen Namen trägt“. Drei junge Damen aus dem Publikum hatten das Glück diesen Hit zusammen mit DJ Ötzi singen und ein Selfie mit dem Schlagerstar machen zu dürfen – die drei strahlten mit dem Mond und den Sternen um die Wette.

Es versteht sich, dass auch der tolle „Anton aus Tirol“ nicht mit seinen Reizen geizte und „Hey Baby“ das Publikum elektrisierte. Zum Schluss nahm DJ Ötzi seine Mütze ab und präsentierte voller Stolz sein allerdings nur noch dünnes Haupthaar; er ist eben auch ein guter Entertainer.

Wunderbare Melodien erlebten dann 250 Besucher bei der von Peter Wölke moderierten großen Musical-Gala am Samstagabend. Zusammen mit der Band Rainbow präsentierten sich die Solokünstler Markus Dietz, Kristin Hölck, Roimata Templeten und Patrick Granado in absoluter Bestform. Das Repertoire reichte von Klassik über Rock und Pop bis hin zu Kompositionen im typischen Musicalsound – alles live gesungen. Da ließ der Broadway grüßen, Mäcky Messer aus der Dreigroschenoper war mit von der Partie, Wolfgang Petrys „Wahnsinn“ machte Station auf dem Härtsfeld, genauso wie die lustigen Nonnen aus Sister Act.

Nicht fehlen durfte ein Medley aus König der Löwen, berührende Balladen wie „Don’t cry for me Argentinia“ aus Evita und das klassische „Gold von den Sternen“ aus dem Musical Mozart. Tina Turner gab sich genauso die Ehre wie Michael Jackson, die Beatles und Queen mit „We will Rock you“. Es war einfach ein Genuss, den Künstlern in einer lauen Sommernacht zuzuhören. Stehender Applaus belohnte alle Beteiligten für ihren engagierten Auftritt.