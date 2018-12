Diebstähle beschäftigen Polizei

Ein oder mehrere Diebe sind am Dienstag zwischen 7 und 17 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Am Haldenloh eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Der oder die Täter gelangten über die Terrassentür in das Haus, durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld.

Ebenfalls am Dienstag wurde zwischen 14 und 19 Uhr versucht, in ein weiteres Wohnhaus, diesmal im Dossinger Weg, einzubrechen. Hier hielt das Fenster den Hebelversuchen stand, sodass „nur“ ein Schaden entstand.

Ein dritter Einbruch wurde in der Schwäbischen Albstraße von Ohmenheim gemeldet. Dort drangen Diebe zwischen Mittwochabend Donnerstagmorgen in eine Firma ein. Sie entwendeten verschiedene Werkzeuge des Herstellers Stihl samt Zubehör und verursachten einen Schaden von rund 1000 Euro. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 11 000 Euro geschätzt.