Aus einem Spendenbehälter in der katholischen Kirche Sankt Elisabeth in der Schwäbisch Albstraße haben Unbekannte am vergangenen Sonntag das Bargeld entwendet. Die Täter müssen zwischen 12 und 14.45 Uhr unterwegs gewesen sein. Aus dem Blechbehältnis, das zu Spendenzwecken aufgestellt war, erbeuteten der oder die Täter wohl lediglich einen geringen Betrag.