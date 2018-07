Diebe durchwühlen drei Wohnhäuser

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag die Abwesenheit der Bewohner von drei Wohnhäusern in Neresheim ausgenutzt, sind in die Wohnungen eingebrochen und haben Schränke und Inventar durchwühlt. Die Art und der Wert des Diebesgutes stehen bislang noch nicht genau fest. In diesem Zusammenhang ist ein orange-braun lackierter Daimler-Benz, Kennzeichen LB-???, der mit zwei Personen und einem Hund besetzt war, aufgefallen.

Zeugen die Hinweise zu den Einbrüchen oder dem Daimler machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Aalen, Telefon 07361 / 5240, in Verbindung zu setzen.