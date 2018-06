Diebe brechen in Feuerwehrhaus ein

Durch ein gekipptes Fenster sind Unbekannte in das Neresheimer Feuerwehrgerätehaus im Dossinger Weg ein. Hier zapften sie Treibstoff aus verschiedenen Geräten ab, entwendeten Lebensmittel und Getränke. Ob auch Ausrüstungsgegenstände entwendet wurden, wird derzeit überprüft. Von den Tätern wurde nach Verlassen des Gebäudes das Einstiegsfenster notdürftig wieder verschlossen. Der Einbruch dürfte in den zurückliegenden fünf Tagen begangen worden sein, wurde aber erst am Donnerstag bemerkt.