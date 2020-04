„Die Zahlen sind immer noch dramatisch“

Eleonora Proni (50) ist seit 2014 Bürgermeisterin der Neresheimer Partnerstadt Bagnacavallo mit ihren knapp 17000 Einwohnern. Sie gehört der linksgerichteten Demokratischen Partei (PD) an, die in Rom an der Regierung beteiligt ist. Die Bürgermeisterin hat Diplome der Universität Bologna in zeitgenössischer Geschichte und Wirtschaftsgeschichte. In Bologna war sie zunächst auch beruflich tätig, ehe sie in ihrer Heimatstadt Bagnacavallo als Referentin und Vizebürgermeisterin aktiv wurde. Im Mai vergangenen Jahres wurde sie mit 57 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.