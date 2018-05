Bereits im letzten Herbst haben sich die 2016 gegründeten Weinbergweible des Faschings- und Brauchtumsvereins Ohmenheim (FBO) auf ihre „Nacht der Weinbergweible“ vorbereitet. Denn da verbrachten sie extra einen Tag im Weinberg, um sich nicht nur ihrer Geschichte näher zu fühlen, sondern auch um Bilder für die Dekoration der Halle schießen zu können. Denn damit und mit den in den Vereinsfarben und Trauben geschmückten Tischen empfingen die Weible ihre Gäste.

Lena-Marie Bawidamann und Josef Stefaner führten durch den Abend und erzählten lustige, aber auch spannende Anekdoten zu den einzelnen Gästen. Der Eröffnungstanz gehörte den Tanz-Weible des FBO selbst, bei dem sie zeigten, dass sie als noch sehr junge Truppe eine beeindruckende Show hinlegen können. So wirbelten sich die 16 Tänzerinnen und Tänzer über sieben Minuten durch die Luft und sorgten für tosenden Applaus. Am Rosenmontag tanzen sie noch einmal in Ohmenheim beim traditionellen Rosenmontagsball des Sängerkranzes Ohmenheim.

Mit dem Besen über die Bühne gefegt

Daraufhin folgten die Gardemädchen der „Blauen Garde“ aus Unterkochen, die ihren Tanz eindrucksvoll und vor allem äußerst synchron präsentierten. Auch die „Panscherhexen“ aus Giengen zeigten ihren Maskentanz und fegten mit LED-Leuchten an ihren Besen über die Bühne. Eigentlich wenig mit Fasching zu tun haben die Cheerleader „Joy of Life“ aus Niederstotzingen. Dennoch passten sie super ins Programm und hüpften mit goldenen „Pom-Pons“ auf der Bühne umher. Vor der Pause spielten dann noch die „Härtsfeldgugga“ aus Kösingen und forderten die Menge zum Tanzen auf.

Nach der Pause ging es dann weiter mit den Kätzchen der „Naschkatzen“ aus Fachsenfeld, die bei ihrem Maskentanz durchaus auch „Faxen“ machen. Daraufhin folgte die Prinzengarde der RuHaZu aus Kerkingen und der Maskentanz der Kerkinger „Ruabagoischdr“, die gekonnt Pyramiden stapelten und nebenbei mit einem Riesenbanner noch ein bisschen Schleichwerbung für ihren Umzug am Faschingssamstag machten.

Die einzige Aufforderung zur Zugabe des Abends bekam das Feuerwehrmännerballett der Ohmenheimer Feuerwehr. Als „Top-Gun-Piloten“ flitzten sie über die Bühne. Zu guter Letzt rockten dann noch die „Alm-Gugga“ aus Mönchsdeggingen den Saal. Danach übernahm das DJ-Team Müller&Schmidt und legte bis tief in die Nacht Musik zum Tanzen auf.