Mehr als 500 Zuschauer haben am Wochenende die ersten beiden Aufführungen der Dorfbühne „Hänger“ in Ohmenheim besucht. Mit ihrem Stück „Kohle, Moos und Mäuse“ von Bernd Gombold bewiesen die Schauspieler bereits zum 21. Mal, dass sie das Publikum begeistern können.

Eines ist klar: Wenn die Dorfbühne „Hänger“ auf der Bühne steht, kann herzhaft gelacht werden, und genau das wissen die Gäste auch. Zu erkennen ist dies nicht nur jedes Jahr an der voll gefüllten Halle, sondern bereits seit Jahren auch am Kartenvorverkauf. Denn meist stehen die Gäste am ersten Tag stundenlang Schlange, um die begehrten Karten zu ergattern.

Ein Grund, weshalb die zwölf Spieler wieder versuchen, mit Mimik und Gestik zu punkten, was ihnen auch prima gelingt. Bereits wenn sich der Vorhang öffnet und Bianca Schröppel und Fabian Schwarz als Leni und Michel zu sehen sind und ihre ersten Sätze daher stottern, brüllen die Zuschauer. Denn die beiden etwas doofen Kinder der beiden Familien, um die sich das Stück im Großen und Ganzen dreht, stellen dauerhaft Dummheiten an, fragen den unglaublichsten Blödsinn und kapieren manchmal einfach nicht, was sie überhaupt tun sollen.

Aus diesem Grund kommt es auch dauerhaft zu Verwechslungen und Verwirrungen. Vor allem als Michel von seinen Eltern Albert (Matthias Hochstatter) und Magda (Sandra Weber) mit dem Viehhändler Erich (Stefan Freihart) ins Rotlichtmilieu zu Lolita (Franziska Freihart) geschickt wird, kommt es zu ungeheuerlichen Missverständnissen. Denn Leni und Oma Maria, super gespielt von Agnes Eberhardt, verwechseln plötzlich ein paar Tatsachen und glauben, dass der Viehhändler den Michel umgebracht habe. Dies führt dazu, dass Lenis Pflegeeltern Otto (Pius Baum) und Rosa (Karin Freihart) auf dumme Gedanken kommen, als sie vom Lotterieinspektor (Joachim Schwitz) erfahren, dass Michel eine Million Mark gewonnen hat. Denn wie Rosa dauerhaft wiederholt „kann man Geld immer brauchen“ und vor allem dann, wenn sie es ihren nicht ganz geliebten Nachbarn Albert und Magda wegnehmen können.

Allerdings haben die beiden die Rechnung ohne den örtlichen Polizisten (Dietmar Fischer) gemacht, der zwar aus einem ganz anderen Grund auf den Hof kommt, jedoch den Fall mit allen Mitteln und auch mal nur in Unterwäsche versucht zu klären. Am Ende kommt dann Michel auch tatsächlich noch zu seiner Million und auch die anderen klären jegliche Missverständnisse auf und schließen Frieden.

Nicht nur das Bühnenbild, gebaut von Roland „Bingo“ Weber, Martin Stempfle, Frank Schröppel und Achim Junginger, welches rechts und links zwei Wohnhäuser andeutet, die durch einen hübschen Innenhof miteinander verbunden sind, ist klasse, sondern auch die Vorstellung selbst glänzt. Joachim Schwitz, Regisseur und nach acht Jahren wieder Mitspieler, hat zusammen mit Souffleuse Gabi Reiter aus den Spielern wieder alles herausgeholt.

Am kommenden Wochenende treten sie nochmal auf. Karten gibt es noch bei der Bäckerei Wörle oder an der Abendkasse.