Die Big-Band der Bundeswehr verspricht eine glamouröse Weihnachtsshow

Ein besonderes Konzerterlebnis verspricht der Auftritt der Bundeswehr Big-Band am Mittwoch, 30. November, in der Härtsfeld-Arena zu werden. Erwartet wird auf dem Härtsfeld ein Klangkörper, der sich sowohl als modern klingende Visitenkarte der Bundesrepublik Deutschland als auch hochkarätiger musikalischer Botschafter der Bundeswehr in Uniform vorstellt. Außerdem kommt als „Special Guest“ Markus Maria Profitlich. Er und die Big Band bringen gemeinsam eine glamouröse Weihnachtsshow auf die Bühne. Zu hören sind, heißt es in einer Ankündigung, Weihnachtslieder und weihnachtliche Weisen von „White Christmas“ über Volksweisen bis hin zu weiteren Ohrwürmern – ganz im Bigband-Stil: rockig, poppig, jazzig und in der großen festlichen Besetzung mit Solisten und Vocals, Reed, Brass und Rhythm section.

Das Allround-Talent Markus Maria Profitlich mit dem großen Herzen, ist in einer Pressemitteilung weiter zu lesen, verleihe der Weihnachtsshow mit lustig-heiteren und liebevoll-besinnlichen Texten ein besonderes Flair. Comedy, Kabarett, Entertainment: Er beschränke sich nicht auf eines dieser Genres, sondern kombiniere sie geistreich in der Kunst der Komik.

Die Big-Band der Bundeswehr, unter der Leitung von Timor Oliver Chadik, zählt der Mitteilung zufolge zu den ungewöhnlichsten Show- und Unterhaltungsorchestern Deutschlands. So steche das Ensemble unter den 15 Klangkörpern des Militärmusikdienstes der Bundeswehr im Auftrag, Auftreten und Sound einer klassischen Big-Band-Besetzung deutlich hervor. Gewöhnliche Marsch- und Orchesterliteratur sei hier Fehlanzeige. Darüber hinaus gebe es kein zweites Show- und Unterhaltungsorchester, das mit einer derart hochmodernen, multimedial aufbereiteten und damit einzigartigen Bühnenshow durch Deutschland und die Welt reise.

Alle Instrumentalisten seien demzufolge handverlesen, in ihren Fachgebieten erstklassige Solisten und Absolventen der renommiertesten Kunsthochschulen für moderne Unterhaltungsmusik. Ein Konzert der Big Band der Bundeswehr biete nicht nur Musik im Big-Band-Sound aus den Genres Swing, Rock und Pop, sondern nehme seine Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit in eine Welt der Show- und Unterhaltungsmusik, der Überraschungen und Emotionen, der Spezialeffekte, der Spielfreude und des „Abtauchens aus dem Alltag“.

Seit ihrer Gründung 1971 spielt die Big Band der Bundeswehr ohne Gage. Mit den Eintrittsgeldern von weit über 20 Millionen Euro wird seither Menschen in Not geholfen. Für ein erfolgreiches Konzert muss laut Pressemitteilung die Arbeit vieler Menschen in Vorbereitung und Durchführung ineinandergreifen. So legt ein kleines Planungsteam Tour-Abläufe im gesamten Bundesgebiet, für das Ausland und die Einsatzländer der deutschen Soldaten fest. Eine zehnköpfige Technikcrew bringt das bis zu 70 Tonnen umfassende Material zur rechten Zeit an den rechten Ort. Eine zehn mal sechs Meter große LED-Wand gehört ebenso dazu, wie das passende Showlicht, Beschallung, Kameras, Mikrophone, Bühnenteile, Instrumente, die gesamte Ton- und Technikbetreuung und vieles mehr.

Die Big Band der Bundeswehr hat der Pressemitteilung zufolge eine für das Showgeschäft außergewöhnliche Reputation erlangt, sie dauerhaft gehalten und arbeitet kontinuierlich daran, diese weiter zu festigen und auszubauen. Offensichtlich mit großem Erfolg, wie es weiter heißt: So mancher Journalist und Insider halte die swingende Formation aus Euskirchen für die „bekannteste und beliebteste“ Einheit der Bundeswehr.

Karten gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen. Das Konzert beginnt am 30. November um 20 Uhr, Einlass in die Härtsfeld-Arena ist ab 19 Uhr.