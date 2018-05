Die Besten musizieren im Preisträgerkonzert

Das Preisträgerkonzert des Kammermusikwettbewerbs der Musikschule Neresheim hat am Donnerstag im katholischen Gemeindezentrum in familiärem Rahmen stattgefunden.

Die Musikschule veranstaltet jedes Frühjahr diesen Wettbewerb, um die Schülerinnen und Schüler zum einen an die Kammermusik heranzuführen und ihnen zum anderen auch einen Anreiz zu bieten, sich mit ihren Mitschülern zu vergleichen und dadurch, so Musikschulleiter Benjamin Zierold, vielleicht auch ein bisschen mehr und intensiver zu üben, als dies im „normalen Musikschulbetrieb“ das Jahr über der Fall ist. Das Konzert mit der anschließenden Urkundenverteilung und den kleinen Aufmerksamkeiten vom Förderverein der Musikschule soll, so Zierold, gleichermaßen musikalisches Fest und Belohnung für die intensive Probenarbeit in den letzten Wochen sein.

Und sie haben sehr gut geprobt, die Mitglieder der drei Ensembles, die an diesem Konzertabend zu hören waren. Den Auftakt machte das Klarinettentrio mit Emilia Oswald, Franziska Jakubec und Katharina Rupp aus der Klarinettenklasse von Melanie Gichert. Die drei jungen Mädchen spielten drei Sätze aus dem Zyklus „Kinderfest“ von Ivan Shekov, sowie ein Menuett von Jacques-Jules Bouffil und überraschten dabei durch einen ausgesprochen voluminösen, harmonischen Klang, saubere Intonation und sichere Grifftechnik vor allem im flott gespielten Menuett. Das einzige, was sie noch ein bisschen üben müssen, ist die Verbeugung beim anerkennenden Beifall der Zuhörer.

Mit Dominik Mailänder lernt an der Musikschule Neresheim auch ein junger Knabensopranist. Er sang auswendig und wurde am Flügel ausgesprochen lebhaft und kompetent von David Böss begleitet. In den verschiedenen Liedern von Beethoven, Mozart, Mussorgsky und Franz Schubert verblüffte der junge Mann die Zuhörer mit einer bemerkenswert intonationssicheren Stimme, mit der er selbst bei dem anspruchsvollen Lied „Mit der Njanja“ von Modest Mussorgsky treffsicher sang. Lehrer der beiden jungen Burschen ist Hermann Durner.

Homogenes Zusammenspiel und harmonischer Wohlklang bestimmten auch den abschließenden Beitrag des Querflötentrios aus der Klasse von Anna Maiershofer mit Lara Kleefeld, Franziska Knautz und Marie-Kristin Neufischer. Die jungen Damen überzeugten sowohl in einem Trio von Johann Joachim Quantz, dem Flötenlehrer von Friedrich dem Großen, als auch in einem Terzetto von Franz Anton Hoffmeister mit dem Titel „Der Kuckuck, die Henne und der Esel“.

Lebhafter Beifall, viel Lob von Musikschulleiter Benjamin Zierold, Urkunden und kleine Geschenke waren der verdiente Lohn für die musikalischen Leistungen der Preisträger.