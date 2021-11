Der Stadtwald bei Dorfmerkingen hat jetzt 1800 Bäume mehr

Insgesamt 1800 Bäume hat der Energieversorger ODR der Stadt Neresheim gespendet. Sie werden in vier Bereichen im Stadtwald bei Dorfmerkingen angepflanzt. Am Donnerstag sind sie symbolisch der Stadt übergeben worden. Dabei unterstrich der Kreisvorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Jens-Olaf Weiher, in 50 Jahren werde auf der Ostalb ein Weinbauklima herrschen und diesem Wandel müsse man die Wälder anpassen. „Dafür haben wir jetzt noch die falschen Wälder!“

Weiher und ODR-Vorstand Frank Reitmajer übergaben Vertretern der Stadt und des Forsts 800 Ahorn, 300 Vogelkirchen, 100 Feldulmen, 500 Trauben- und Stieleichen, 50 Tulpenbäume und 50 Baumhasel, von denen einige gleich angepflanzt wurden. Insgesamt spendet die EnBW/ODR in diesem Jahr für die Region 4500 Bäume, denn für jede Kundin und jeden Kunden, die beziehungsweise der im ODR-Kundenzentrum online auf eine digitale Rechnung umstellt und so, wie es heißt, der „Zettelwirtschaft“ ein Ende setzt, pflanzt der Energieversorger in seinem Versorgungsgebiet einen Baum für den regionalen Klimaschutz. Energiewende und Nachhaltigkeit seien die bestimmenden Themen der Zukunft, unterstrich Reitmajer und teilte mit, die ODR habe bereits 1000 Megawatt Leistung aus erneuerbaren Energien in ihre Netze aufgenommen.

Man stehe allerdings erst am Anfang und die Energiewende sei noch eine große Herausforderung, der man sich aus Verantwortung für die kommenden Generationen stellen müsse. Der Redner unterstrich weiter, wie die Bäume seien auch die ODR und ihre Vorgänger fest in der Region verwurzelt.

Jens-Olaf Weiher dankte dem Energieversorger für die Baumspende. Nach den trockenen Sommern der letzten Jahre und dem starken Aufkommen an Borkenkäfern sei man für jeden gepflanzten Baum dankbar. Seine Organisation wolle die „Lebensgemeinschaft Wald“ ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Die SDW hat in Baden-Württemberg 18 Kreisgruppen, eine davon im Ostalbkreis. Es handelt sich dabei um eine der ältesten deutschen Umweltorganisationen.

An der Pflanzaktion bei Dorfmerkingen ist auch der Forst beteiligt. Marieke Plate, die Leiterin der Forst-Außenstelle Bopfingen, und der Neresheimer Revierleiter Peter Niederer erklärten, man wolle sehen, wie sich die nun angepflanzten Baumarten entwickeln und ob sie dem Klimawandel standhalten.