Auch in diesem Jahr kooperieren die Opernfestspiele Heidenheim mit der Konzertreihe in der Abteikirche Neresheim. Am Sonntag, 22. Juli, um 16 Uhr öffnet die Barockkirche ihre Pforten für ein Konzert unter dem Motto „Der Rhythmus des Lebens“. Zu Gast sind das Vokalwerk Nürnberg (Leitung: Andreas Klippert) und Christian Schmitt an der Holzhay-Orgel.

Die Werke des Programms von „OH! im Kloster“ sind im Zyklus der Tageszeiten angeordnet. Fragen, Bitten, Hoffnungen: Die geistliche Chor- und Orgelmusik der Romantik dringt direkt ein in oftmals sorgenvolle Kernthemen menschlicher Existenz.

Zugleich findet die sakrale Musik des 19. Jahrhunderts häufig zu Freude und Gotteslob und bietet so Einkehr und Trost. Zu hören werden Werke von Josef Gabriel Rheinberger, Max Reger, Felix Mendelssohn Bartholdy, Charles Villiers Standford und Johannes Brahms sein. Das Ensemble Vokalwerk Nürnberg wurde von Generalmusikdirektor Prof. Marcus Bosch gegründet. Musikalischer Leiter des Ensembles ist Andreas Klippert. Die Mitglieder sind auf Chormusik spezialisierte Sängerinnen und Sänger, die auch in anderen international renommierten Chören mitwirken. Echo-Preisträger Christian Schmitt zählt zu den gefragtesten Konzertorganisten seiner Generation. Er konzertiert weltweit und spielt als Solist mit führenden Rundfunkorchestern und renommierten Klangkörpern. Die historische Holzhay-Orgel hat Schmitt bereits bei einem Konzert schätzen gelernt.