Der Abschied fällt schwer: Gerhard Hügler scheidet aus dem Ortschaftsrat aus

Er hat sich große Verdienste um den Stadtteil Dorfmerkingen erworben: Gerhard Hügler Dies haben ihm Bürgermeister Thomas Häfele und Ortsvorsteher Joachim Schicketanz bescheinigt. Anlass für die Laudationes war Hüglers Ausscheiden aus dem Ortschaftsrat, dem er zwölf Jahre lang angehört hat. Vor allem seiner Initiative und seinem Einsatz ist die Umgestaltung des ehemaligen Schulhauses zu einem sogenannten Gemeinbedarfsgebäude zu verdanken.

Hinter diesem etwas sperrigen Namen verbirgt sich die Idee, Ortschaftsverwaltung, Kindergarten und Räume der Vereine unter einem Dach unterzubringen. Die Umbauarbeiten, die rund 1,5 Millionen Euro gekostet haben, sind zwar inzwischen abgeschlossen, die offizielle Einweihung steht coronabedingt jedoch noch aus. Er hoffe, dass sie im kommenden Jahr stattfinden könne, sagte der Bürgermeister. Dann werde Hügler Ehrengast sein, versprach Häfele. „Mit diesem Umbau haben Sie sich ein Denkmal gesetzt“, fügte er hinzu.

Der Bürgermeister dankte Hügler für dessen, wie er sagte, großen Einsatz mit viel Herzblut, was ihn sehr beeindruckt habe. Besonders zu danken sei Hügler auch für seine Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Dieser hatte er 43 Jahre lang angehört. Er war ihr 1968 beigetreten und hatte in ihr verschiedene Funktionen bekleidet, unter anderem die des Dorfmerkinger Abteilungskommandanten. 1996 übernahm er für 15 Jahre als Gesamtkommandant die Leitung der Neresheimer Feuerwehr. Sein einschneidendster Einsatz war 1994 der Großbrand der Neresheimer Härtsfeldschule.

2009 bewarb sich Hügler um einen Sitz im Dorfmerkinger Ortschaftsrat. Er wurde nicht nur auf Anhieb in das Gremium gewählt, sondern rückte danach auch gleich für zehn Jahre zum Ortsvorsteher auf. Dies beweise die große Wertschätzung, die Hügler genieße, sagte der Bürgermeister. Dem Scheidenden – er hatte sich vor zwei Jahren nicht mehr um das Amt des Ortsvorstehers beworben und verließ den Ortschaftsrat nun auf eigenen Wunsch – seien das Miteinander und der Zusammenhalt immer wichtig gewesen, betonte Häfele.

Lobende Worte fand auch Ortsvorsteher Joachim Schicketanz für seinen Amtsvorgänger. Hügler sei ein engagierter Bürger, der sich stets für das Gemeinwohl eingesetzt habe, unter anderem auch als Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Vereins. Er habe alle Aufgaben mit Bravour gemeistert, in spannenden und nervenaufreibenden Phasen ausgleichend agiert und ihm ein wohl bestelltes Haus hinterlassen.

Es falle ihm doch schwerer als gedacht, aus dem Gremium auszuscheiden, bekannte Hügler, der vor wenigen Wochen seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte (wir haben berichtet). Dennoch sei jetzt der richtige Zeitpunkt aufzuhören, zumal mit Maximilian Winkler ein junger Nachfolger vorhanden sei. Gemeinsam habe man einiges bewegt, blickte Hügler zurück und nannte den Umbau des Schulgebäudes zum Gemeinbedarfsgebäude wegweisend. Ihm seien in der Kommunalpolitik und in der Feuerwehr das Miteinander immer wichtig gewesen.

Anschließend verpflichtete Bürgermeister Häfele Maximilian Winkler auf sein neues Amt als Ortschaftsrat.