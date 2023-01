Die Dehlinger Sternsinger zogen nach einem schönen Gottesdienst am 6. Januar von Haus zu Haus unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ um den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden zu sammeln für Kinder die weltweit unter Gewalt leiden. (Foto: privat)