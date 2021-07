Das sind die Neresheimer Kultur-Highlights im Juli

Im Juli bebt an jedem Wochenende die Open-Air-Bühne im Neresheimer Stadtgarten. Von klassischer Musik über Schlager und abwechslungsreiche Blechblasmusik ist für jeden was dabei. Bei den derzeitig anhaltenden niedrigen Inzidenzwerten ist vieles wieder möglich, dennoch gelten weiterhin die jeweils aktuellen Hygienebestimmungen und Maskenpflicht im Freien bei mehr als 200 Besuchern.

Die Veranstalter bitten daher alle Besucher, sich an den Eingängen des Stadtgartens über die Luca-App zu registrieren und Abstands- und Maskengebot zu befolgen. Bei starkem Regen oder Unwetter wird der Veranstaltungsort entweder nach drinnen verlegt oder die Veranstaltung muss abgesagt werden. Die Stadt informiert jeweils am Tag davor über die Webseite und die Social-Media-Kanäle. Findet die Veranstaltung in geschlossenen Räumen statt, gilt die 3G-Regel und damit eine Nachweispflicht für geimpft, genesen oder getestet.

Percussion-Ensemble der Musikschule Waldstetten: Am Samstag, 10. Juli, um 18 Uhr präsentiert die Percussion-Initiative Ostwürttemberg ein musikalisches Feuerwerk von Folklore über Drumlines bis hin zu zeitgenössischer Musik. Der Eintritt ist frei, für leckeres Essen sorgen die Faschingsfreunde Kösingen. Es gibt: Burger, Bratwürste, Pommes, Wurstsalat und kühle Getränke.

Gala-Konzert mit Giora Feidman & Sergej Tcherepanov: Am Sonntag, 11. Juli, um 18.30 Uhr verzaubert der „King of Klezmer“ seine Gäste mit betörenden Klarinettenklängen. Das Konzert findet Open Air im Stadtgarten statt, bei Unwetter und starken Regenfällen wird auf die Härtsfeldhalle oder Härtsfeld-Sportarena ausgewichen. Der Veranstaltungsort wird rechtzeitig bekannt gegeben. Tickets gibt es in der Tourist-Information und unter reservix.de Vor dem Konzert, in der Pause und nach dem Konzert bietet das Café Meyer Getränke an.

Genuss-Abenteuer: Lesung, Tasting, Sommermusik: Das Wochenende startet am Samstag, 17. Juli, ab 16 Uhr mit Schlagermusik von Lorena & Michael und Anders „Gabalier“. Um 18 Uhr liest der aus dem SWR bekannte Edi Graf gemeinsam mit Veronika Wieland aus seinem Buch „Maultaschen in Love“. Der eigens dafür kreierte Maultaschen-Gin wird zusammen mit Whisky und erlesenen Destillaten von Edelbrandsommelier Armin Hochstatter verkostet. Bewirtet wird bereits ab 15 Uhr von der Tennisabteilung des SV Neresheim. Es gibt Kaffee & Kuchen und Maultaschen-Kreationen mit erfrischenden und spritzigen Sommerdrinks.

Eddy Danco: Lieder, Songs & Chansons: Der Sänger, Gitarrist und Kunstpfeifer aus Hochdorf bei Stuttgart begeistert am Sonntag, 18. Juli, um 15 Uhr sein Publikum mit Liedern bekannter Künstler aus 40 Jahren Folk, Rock und Pop. Ab 11 Uhr steht der SV Neresheim wieder mit Kaffee, Kuchen, kühlen Getränken und Maultaschen-Kreationen bereit. Außerdem haben die Besucher ab 10 Uhr die Möglichkeit, sich über das Engagement des Vereins Menschen im Dialog in Nepal zu informieren, einen Einblick in das Fairhandels-Sortiment der Klosterbücherei zu erhalten und ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu messen.

Serenade der Dinkelsbühler Blechbläser: Am letzten Juliwochenende überzeugen am Samstag, 24. Juli, um 19 Uhr die Dinkelsbühler Blechbläser mit individueller Virtuosität von festlich-barocken Klängen über bekannte klassisch-romantische Melodien auf der Open-Air-Bühne im Stadtgarten. Frisch Gegrilltes serviert die DLRG Neresheim, farbig gemixte Cocktails gibt es von der Jugendinitiative ab 16.30 Uhr.

Schlager-Café: Den Abschluss im Juli macht das Schlager-Café am Sonntagnachmittag, 25. Juli, um 15 Uhr. Mit dem Schlagerduo Albert & Andrea und der Popsängerin Alena ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Gastauftritt der Dischinger Schlagersängerin Sigrid Mannes alias „Maria“ verleiht dem Nachmittag ein besonders regionales Flair. Für das leibliche Wohl der Zuhörer sorgt die DLRG. Die Jugendinitiative bietet zudem Unterhaltung mit einem Rauschbrillen- und Slackline-Parcours.