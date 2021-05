Das ist Neresheims neue Stadtkämmerin

Sandra Schiele wird neue Neresheimer Stadtkämmerin. Bürgermeister Thomas Häfele hat in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats bekannt gegeben, dass sie das Gremium in nichtöffentlicher Sitzung gewählt hat. Sie löst somit Martin Wenzel ab, der Anfang kommenden Jahres in den Ruhestand geht.

Seine Nachfolgerin Sandra Schiele (28) wohnt in Aalen-Hofen, hat 2012 in Sankt Gertrudis in Ellwangen die Reifeprüfung abgelegt und dann in Ludwigsburg ein Studium für den gehobenen Verwaltungsdienst („Public Management“) absolviert. Seit März 2016 ist sie bei der Stadt Neresheim als Leiterin des Steueramtes und stellvertretende Kämmerin. Für Anfang kommenden Jahres hat Amtsinhaber Martin Wenzel seinen Eintritt in den Ruhestand avisiert. Er war bereits während seiner Ausbildung ein Jahr im Neresheimer Rathaus tätig gewesen. Seit 1. Dezember 1981 ist er Stadtkämmerer.

Offiziell verabschiedet wurde in der jüngsten öffentlichen Zusammenkunft des Stadtparlaments Hauptamtsleiter Klaus Stiele, der zum letzten Mal an der Sitzung teilgenommen hat und noch im Laufe dieses Sommers das Rathaus nach 42 Jahren endgültig verlässt. Häfele dankte Stiele im Gemeinderat für dessen, wie der Bürgermeister sagte, großes Engagement in den vergangenen mehr als 40 Jahren. Ihm selbst, sagte Häfele, habe Stiele den Start als Bürgermeister leicht gemacht. „Es war eine Super-Zusammenarbeit. Jetzt geht eine Ära zu Ende.“

Eigentlich habe Stiele das Stadtfest im Juni noch miterleben wollen, sagte Häfele. Dies wäre auch eine würdige Gelegenheit gewesen, ihn zu verabschieden, nachdem Stiele 25 Mal selbst an vorderster Front gestanden habe. Dies ist nun allerdings nicht möglich, nachdem das Stadtfest wegen Corona abgesagt werden musste.Man werde Stiele jedoch würdig verabschieden, versprach Häfele.

Er habe 22 Ortsvorsteher und mehr als 100 Gemeinderatsmitglieder in seiner Zeit im Neresheimer Rathaus kennen gelernt, zog Stiele Bilanz. An wie vielen Sitzungen er teilgenommen habe, habe er schon gar nicht mehr gezählt. Er sei immer gerne ins Rathaus gegangen, versicherte Stiele und wandte sich an den Gemeinderat: „Sie haben es mir leicht gemacht.“ Die Stadträtinnen und Stadträte dankten ihm mit starkem Beifall für seine Arbeit für die Stadt Neresheim.

Nachdem auch die Stelle des Stadtbaumeisters beziehungsweise der Stadtbaumeisterin noch neu besetzt werden muss, vollzieht sich somit auf der Ebene der Amtsleiter im Neresheimer Rathaus nach und nach ein tiefgreifender Wechsel. Zur neuen Hauptamtsleiterin hat der Gemeinderat bereits vor längerer Zeit Christine Weber gewählt, die jetzige Stellvertreterin Stieles. Dieser war 1979 nach der Staatsprüfung zur Stadt Neresheim gekommen und hat in den vergangenen 35 Jahren das Hauptamt geleitet.