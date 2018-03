Das beste Jahr in der Vereinsgeschichte

Dorfmerkingen (ij) - Bei der gut besuchten Hauptversammlung der Sportfreunde Dorfmerkingen haben die Vereinsverantwortlichen überaus positive Bilanz gezogen. Wie Vorsitzender Thomas Wieser betonte, sei das Jahr 2017 das mit Abstand erfolgreichste Jahr in der 96-jährigen Vereinsgeschichte der Sportfreunde gewesen.

Wieser sprach in seinem Rechenschaftsbericht gar von einem „Sommermärchen 2017“ für die Sportfreunde und ließ in diesem Zuge vor allem die WFV-Pokalspiele und natürlich WFV-Pokalendspiel beim 1:3 Sieg gegen die Stuttgarter Kickers im Waldau-Stadion Revue passieren. Danach seien noch die Landesligameisterschaft und das unvergessene DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig in der Ostalb-Arena vor mehr als 11 000 Zuschauern gefolgt. Zwischen den beiden Vereinen sei eine echte Freundschaft entstanden; die Sportfreunde seien zu Fans von RB Leipzig geworden, betonte Wieser.

Danach folgte der mit Spannung erwartete Kassenbericht von Bernd Weber.

Einnahmen und Ausgaben sind deutlich gestiegen

Er wies darauf hin, dass sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben gestiegen seien. Und das deutlich. Die Erlöse durch die DFB-Pokalteilnahme seien sofort in die Zukunft des Vereines, nämlich den Neubau des Umkleidetraktes und Fitness Raumes, investiert worden, so Weber. Bis zur Vollendung des Neubaus müsse vermutlich ein neues Darlehen aufgenommen werden, da der Verein von Seiten des Württembergischen Landessportbundes und der Stadt Neresheim keine finanzielle Unterstützung bekäme. Die Kassenprüfer bescheinigten eine ordentliche Kassenführung. Es folgte der Bericht von Abteilungsleiter Karl Böss, der das komplette Spieljahr – von der ersten und der zweiten Mannschaft – Revue passieren ließ und vom aktuellen Spielbetrieb regelrecht schwärmte.

Jugendleiter Jens Voitl berichtete von den Spielgemeinschaften mit den umliegenden Vereinen, die „hervorragend“ funktionierten. Abschließend teilte er mit, dass am 30. Juni und 1. Juli ein großes U10- und U11-Jugendturnier in Dorfmerkingen stattfinden werde. Als teilnehmende Mannschaften haben bereits FC Bayern München, VFB Stuttgart, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, 1. FC Heidenheim, FC Augsburg, und RW Essen zugesagt. Weiterhin werde eine Härtsfeldauswahl an dem Turnier teilnehmen.

Bei den Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder bestätigt. Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft erfolgte einstimmig. Ortsvorsteher Hügler überbrachte noch die Glückwünsche der Stadtverwaltung und lobte die Sportfreunde, wie alle Vereine in Dorfmerkingen, als „echte Vorzeigevereine der Region“.

Ehrungen:

Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Peter Grundler, Holger Rathgeb, Christian Minder, Daniel Minder, Michael Haigis, Kevin Voitl, Christoph Franke und Fabian Wieser.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Rudolf Mittring, Siegfried Starzonek und Uwe Legner.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Alfons Strobel, Josef Schill, Moritz Brenner jun..

Für 60 Jahre Mitgliedschaft: Eduard Gerger, Alfons Bullinger und Heinz Göllinger.

Die WFV Ehrrennadel in Silber erhielten: Thomas Wieser, Karl Böss und Eugen Rösch.

Die WFV Ehrennadel in Bronze erhielten: Tobias Rauneker, Andreas Breitweg und Ralf Herzig.