Da vergeht die Zeit wie im Flug

„Wow, cool, schau mal wie der geflogen ist!“ Die Begeisterung war groß bei 19 Kindern am Modellflugplatz Elchingen. Dort haben sie im Rahmen des Neresheimer Ferienspaßes mit der Modellfluggruppe Ostalb Flugzeuge gebaut.

Die kühlen, fast schon herbstlichen Temperaturen waren schnell vergessen, als sich die 16 Jungs und drei Mädchen aus Neresheim, Elchingen, Dorfmerkingen, Ohmenheim und Westhausen auf die vorbereiteten Modellbausätze stürzten. Ruckzuck waren die Wurfgleiter zusammengeklebt. Dabei halfen den Kindern im Alter von zehn bis 15 Jahren die Mitglieder der Modellfluggruppe – gratis gab es die eine oder andere Lehrstunde in Sachen Aerodynamik und Flugphysik dazu – schon schwirrten die Gleiter in Form eines Deltaflüglers nur so durcheinander.

Bei den anschließenden Wettbewerben mussten die Kinder ihre Flugmodelle erst per Gummischleuder und später mit reiner Muskelkraft in die Luft bringen. Wer schafft den weitesten Flug? Nicht nur die richtige Technik war entscheidend, oft spielte die wechselnden Windverhältnisse das Zünglein an der Waage. Zehn bis 15 Meter weit segelten die Modelle. Helmut Linnenfelser, der die Wurfgleiter konzipiert und vorbereitet hatte: „Es freut mich zu sehen, mit welchem Spaß die Kinder dabei sind.“ Die Kinder bewiesen Kreativität und Einfallsreichtum. Einer konstruierte einen Gummimotorantrieb, andere machten nach. Aus Holz wurden Propeller gebastelt, Leitwerke geklebt, an den Tragflächen gefeilt und geschliffen, oder der Schwerpunkt optimiert. Spontan wurde noch ein Gummikatapult gebaut, mit dessen Hilfe die Gleiter zehn bis zwölf Meter in den Himmel geschossen wurden.

Ein weiteres Highlight: Die Experten aus dem Verein zeigten mit ihren ferngesteuerten Modellflugzeugen eine kleine Flugshow. Den Mitgliedern wurden Löcher in den Bauch gefragt: „Wie schnell, wie teuer, und wie hoch kann der Fliegen? Wie viele Flugzeuge habt Ihr?“ Angelika Möbius, Vorsitzende der Modellfluggruppe Ostalb: „So viele begeisterte Kinder hatten wir beim Ferienprogramm noch nie. Schön wäre, wenn wir den einen oder anderen für das tolle Hobby Modellbauen und -fliegen gewinnen könnten.“ Der 13-jährige Mario ist schon überzeugt: „Ich wünsche mir doch kein FC Bayern-Trikot zum Geburtstag, sondern einen Modellflieger!“