CliMates des Werkmeister-Gymnasiums entwickeln App

Mit ihrer Teilnahme am IT-Workshop in Budapest hat das Projekt „CliMates: Together for the better“ des Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasiums Neresheim ein wichtiges Etappenziel erreicht: die Programmierung einer App, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Bei dem zweijährigen Projekt, das von der EU gefördert wird, arbeiten Partnerschulen aus fünf Nationen zusammen.

Am Ady-Enre-Gimnázium in Budapest trafen sich Schülerinnen, und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der fünf Partnerschulen aus Deutschland, Estland, Spanien Frankreich und Ungarn, um unter der Leitung von Mariann Törökné Karakas an einem Workshop teilzunehmen, wo sie fünf Tage an der Programmierung tüftelten.

Prototyp der Applikation war ein voller Erfolg

Der Prototyp der App konnte am letzten Tag des Treffens unter realen Bedingungen ausprobiert werden und war ein voller Erfolg. Die App verbindet auf einer Route touristisch attraktive Ziele mit Stationen, die eine Beziehung zum Klimawandel herstellen. An diesen Stationen öffnet die App ein Klimaquiz.

Damit werden zwei Ziele verfolgt: Die Benutzer sollen die Umgebung erkunden und erkennen, wie wichtig es ist, diese zu erhalten. Die fertige App wird den Neresheimer Schulen und der Touristeninformation zur Verfügung gestellt werden.

In Budapest besuchten die Jugendlichen auch die Zweigstelle des Softwarekonzerns Microsoft, wo sie über professionelle App-Programmierung informiert wurden, und die Óbuda-Universität, in der ein Professor mit unterhaltsamen Anekdoten die Ausstellung zur Geschichte der Informationstechnik kommentierte . Für die Weiterentwicklung des Projekts geht es in Kürze für einige Projektteilnehmer des Neresheimer Werkmeister-Gymnasiums auf die nächste Reise, diesmal in die Karibik zum französischen Partner des Projekts: nach Martinique, wo die Auswirkungen des Klimawandels vor Ort unter die Lupe genommen werden können.