Chorverband zeichnet verdiente Sänger aus

Der Eugen-Jaekle- Chorverband (EJC), Bezirk Bopfingen, hat bei einem feierlichen Ehrungsabend in der Härtsfeldhalle langjährige und verdiente Mitglieder ausgezeichnet.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Bopfinger Bezirksvorsitzenden des Eugen-Jaekle-Gaues, Hans Zyhajlo, der die Gäste mit den Schillerworten „Gesang und Liebe in schönem Verein erhalten dem Leben den Jugendschein“ willkommen hieß. Zyhajlo betonte in seinem Grußwort, dass die Region durch eine äußerst vitale und vielfältige Chorlandschaft geprägt sei, auf die man „stolz“ sein könne. Weitere Grußworte folgten an dem Abend noch von Margit Wengert, Vorsitzende des gastgebenden Liederkranzes Neresheim, sowie Neresheims Bürgermeister Thomas Häfele, der das „starke Ehrenamt“ in den Chören der Region lobte. Warme Worte kamen auch vom EJC-Vorsitzenden Rainer Grundler, der die Jubilare als „großen Schatz für die Gesangvereine“ würdigte. „Gerade in unser schnelllebigen Zeit braucht es Menschen, die die Traditionen bewahren. Menschen, die behutsam mit den Schätzen der Vergangenheit umgehen“, unterstrich Grundler.

Musikalisch umrahmt wurde der Ehrungsabend vom Neresheimer Kinderchor Happy Kids unter der Leitung von Magdalena Didwißus und dem Chor SingMix mit Dirigentin Regina Baudenbacher, die bei einem tollen Auftritt noch einmal einen Ausschnitt aus ihrer Jubiläumsgala „Einmal um die ganze Welt“ darboten.

Sie wurden geehrt:

Als Zeichen der Anerkennung wurde folgenden Sängerinnen und Sängern Auszeichnungen des Schwäbischen Sängerbunds und des Deutschen Chorverbands zuteil.

Für 30 Jahre Singtätigkeit: Irmgard Stetter (Liedertafel Elchingen), Rose Faußner (Sängerkranz Ohmenheim), Franz Mayr (Silberdistel Röttingen), Hansi Jäger, Gerhard Kaufmann und Gudrun Lechowicz (Liederkranz Stetten) und Hubert Forster (Liederkranz Unterschneidheim).

40 Jahre Singtätigkeit: Hermine Hammele und Florian Uhl (Liederkranz Unterschneidheim), Emilie Dolpp (Concordia Lauchheim).

50 Jahre Singtätigkeit: Günther Steinmeyer (Liederkranz Ederheim)

Kaspar Grimminger, Helmut Häfele und Josef Reichensdörfer (Liederkranz Hülen), Elsa Bley (Liederkranz Trochtelfingen), Andreas Altenburger ( Liederkranz Unterschneidheim).

60 Jahre Singtätigkeit: Karl Lang (Liederkranz Ederheim), Willi Kienle und Adolf Weber (Liedertafel El-chingen), Paul Hezel (Liederkranz Hülen), Josef Hiegler, Hans Scheuermann und Erich Weizmann (Silberdistel Röttingen), Hubert Neher (Sängerkranz Unterriffingen).

Für 65 Jahre Singtätigkeit wurde außerdem Sofie Müller von der Chorgemeinschaft Kirchheim ausgezeichnet und für außergewöhnliche 70 Jahre Singtätigkeit Helmut Ledl vom Liederkranz Neresheim.

Die Goldene Ehrennadel des EJC für besondere Verdienste um das Chorwesen erhielten Rudolf Schiele, Wilhelm Meyer (Sängerkranz Ohmenheim) und Thomas Weik (Liederkranz Unterschneidheim).

Eine Ehrung für 20 Jahre Chorleitung wurde Hubert Haf zuteil.