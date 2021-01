CDU-Abgeordnete schlagen Stundentakt für die Härtsfeldbahn vor

Die CDU-Abgeordneten Winfried Mack (Landtag) und Roderich Kiesewetter (Bundestag) schlagen zusammen mit den Bürgermeistern Thomas Häfele (Nersheim) und Alfons Jakl (Dischingen) und in Abstimmung mit der Härtsfeldmuseumsbahn vor, die restlichen 2,4 Streckenkilometer der Bahnstrecke Neresheim-Dischingen fertig zu bauen und die Strecke in einen Regelbetrieb zu überführen. Diesen Vorschlag haben sie in einem gemeinsamen Schreiben an Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gemacht.

Wichtig ist den Initiatoren die Verknüpfung dieser Bahnstrecke Neresheim-Dischingen mit dem geplanten Schnellbus, der den Aalener Hauptbahnhof mit Unterkochen, Ebnat, Elchingen und Neresheim im Stundentakt verbinden soll.

Die beiden Abgeordneten sagten: „Der Verein Härtsfeldmuseumsbahn hat herausragende ehrenamtliche Arbeit beim Wiederaufbau der Bahn geleistet. Dafür danken wir den Vereinsmitgliedern sehr herzlich.“

In dem Brief an Verkehrsminister Hermann schreiben sie konkret: „Ein Betrieb der Meterspurbahn im Stundentakt zwischen Dischingen und Neresheim macht verkehrlich Sinn, sobald der Schnellbus von Aalen nach Neresheim eingerichtet ist. Auch der neue Stadtbus Neresheim könnte mit der Bahn Dischingen-Neresheim vertaktet werden. Voraussetzung wäre die Finanzierung des Bahnbetriebs über Regionalisierungsmittel des Bundes. Der Betrieb könnte über Züge mit modernem Antrieb erfolgen.“