Carport brennt: Schaden von 20 000 Euro

Die Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 16.25 Uhr mit 35 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen in die Riesstraße ausgerückt, nachdem dort ein Brand gemeldet worden war. Das Feuer war offensichtlich im Bereich eines offenen Carports entstanden und ergriff auch die danebenstehende Garage. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das gegenüberliegende Haus verhindert werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf rund 20 000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.