Blühendes Neresheim mit buntem Programm gestartet

Zum dritten Mal gibt es die Aktion „Blühendes Neresheim“ in der Härtsfeldmetropole. In den nächsten acht Wochen wird die Innenstadt von Neresheim mit viel Programm belebt werden. Die Eröffnung der Sommeraktion fand am Samstagspätnachmittag im Stadtgarten mit einem 45-minütigen Konzert der Stadtkapelle Neresheim unter der Leitung von Bernd Simon und einem Salut der Bürgerwehr statt. Anschließend haben sich zehn Mannschaften im Beach-Volleyball auf dem Spielfeld gemessen. Bei Cocktails, serviert von der Jugendinitiative Neresheim, und Musik von DJ Martines, alias Andreas Schmid aus Feuchtwangen, wurde bis um Mitternacht getanzt und gefeiert. Bürgermeister Thomas Häfele bezeichnete den Stadtgarten als einen der schönsten Orte im Ostalbkreis. Dank dem Engagement vieler Vereine sei diese Sommeraktion bereits zum dritten Mal möglich, so Häfele. Über 30 Veranstaltungen würden in den nächsten Wochen stattfinden. Erneut hätten viele Künstler ihre Werke für einen Skulpturenpfad zur Verfügung gestellt, erläuterte Häfele. Landrat Joachim Bläse zeigte sich beeindruckt was alles gemeinschaftlich in Neresheim geschaffen werde. Im Neresheimer Stadtgarten könne Kraft getankt werden. Es sei ein schöner Ort geschaffen worden für Zusammenkünfte und nette Gespräche, äußerte Bläse. Kurt Abele, Vorstandsvorsitzender VR-Bank Ostalb sprach von einem sensationellen Platz. Den Barfußpfad im Staudenbeet habe die VR-Bank Ostalb gerne mit 3000 Euro bezuschusst, erklärte Abele. Angelegt wurde dieser vom Obst- und Gartenbauverein Neresheim-Stetten. Umrahmt werde der Pfad von Stauden wie Hortensie, Fetthenne oder Akelei. Diese würden in vielen Vor- und Bauerngärten vorkommen, erzählten die Vertreterinnen des Obst- und Gartenbauverein Neresheim-Stetten.