Blauwald GmbH unterstützt die „Freunde“

An einem besonderen Ort hat der Geschäftsführer der Blauwald GmbH, Thomas Venus, eine Spende an die Aktion „Freunde schaffen Freude“ (FsF) überreicht. Beim FriedWald Duttenstein wurde vor der Scheckübergabe in Höhe von 2000 Euro extra gemeinsam ein Video mit „Corona & Boriss“ gedreht. „Freunde“-Vorsitzende Inge Grein-Feil und Steffi Zengerle von der FsF-Geschäftsstelle dankten dem Geschäftsführer Thomas Venus für die Spende, die zum Erhalt der soziokulturellen, integrativen Aktion beitragen werde. Auch das gemeinsame Video, das unter der Nummer 432 auf dem YouTube-Kanal „freunde schaffen freude“ zu sehen ist, diene dem Zweck der Arche-Rettung.