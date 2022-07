Bienenzüchterverein ehrt Dominik Koller

Der Bezirksbienenzüchterverein Neresheim/Härtsfeld e.V. hat kürzlich seine Hauptversammlung unter freiem Himmel abgehalten. Der erste Vorsitzende Manfred Kornmann konnte eine große Zahl der Mitglieder am Lehrbienenstand bei Neresheim begrüßen. Zum Mitgliederstand zum 31.12.2021 konnte der 1. Vorsitzende folgende Aussage machen: Von 81 Mitgliedern sind 61 männlich, 18 Frauen sowie zwei Jugendliche. Das Durchschnittsalter liegt bei 57 Jahren. Die Mitglieder bewirtschaften 616 Bienenvölker und im Durchschnitt hält jedes Mitglied 8,93 Bienenvölker. Das Einzugsgebiet der Mitglieder des Vereins besteht aus den vier Landkreisen, Ostalb-,Heidenheim-, Dillingen und Donau-Ries. Das Vereinsleben wurde aufgrund der Pandemie-Corona sehr stark eingeschränkt. Diese Zeit hat der Verein genutzt, um das Areal rund um den Lehrbienenstand aufzuwerten. So wurde der Lehrbienenpfad erneuert und weiter ausgebaut. 2020 hat man angefangen den Bienengarten neu zu gestalten und im Jahr 2021 fertig zu stellen. Neben den vielen erbrachten Arbeitsstunden wurde auch sehr viel Geld in den Bienengarten investiert. Dank der Spenden, die der Verein für den Bienengarten bekommen hat wurde die Vereinskasse nicht so stark belastet. Der Verein möchte sich für die Spenden sehr herzlich bedanken und will noch in diesem Jahr mit den Spendern eine Führung durch den Bienengarten anstreben.

Geehrt wurde Dominik Koller, der am 1.1.2007 in den Verein eingetreten ist. Nach 15 Jahren Mitgliedschaft beim Landesverband württembergischer Imker erhielt er die Ehrennadel in Bronze. Im Verein hat sich Herr Koller auch sehr stark eingebracht und ist in der dritten Wahlperiode im Ausschuss tätig. Der erste Vorsitzende dankte Herrn Koller für die aktive und konstruktive Mitarbeit im Ausschuss und hofft, dass er dem Verein lange zur Seite steht.

Vereinsveranstaltungen waren leider im Jahr 2021 nicht viele möglich. Dennoch wurde eine Hauptversammlung im Juli abgehalten, der Ferienspaß Neresheim / Dischingen wurde unter strengen Auflagen abgehalten, leider nur mit 15 Kindern, geschultert wegen der Corona-Pandemie. Die Beteiligung am Landesmusikfest in Neresheim war für den Imkerverein Neresheim ein Muß. Dazu wurde eine strenge Organisation umgesetzt und 16 Mitglieder waren aktiv mit dabei.