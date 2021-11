Beziehungen zu Partnerstädten aufrechterhalten: Hoffnung liegt auf 2022

Bei der Hauptversammlung des Vereins für Städtepartnerschaft Neresheim hat der Vorsitzende Gerhard Lang diesmal nicht über Begegnungen mit den Partnerstädten berichten können, da wegen der Corona-Pandemie sämtlich städtepartnerschaftlichen Aktivitäten ausgefallen sind. Allerdings wurden bei einer Videokonferenz Weihnachtsgrüße mit den Partnerstädten ausgetauscht und Bürgermeister Häfele nahm bei einer Videokonferenz zum Europatag am 8. Mai teil.

Für das Jahr 2022 hofft der Verein, dass die Begegnungen mit Aix-en Othe und Bagnacavallo wieder in gewohnter Weise stattfinden können. So soll das Jubiläum „25 Jahre Städtepartnerschaft mit Aix-en Othe“ beim Stadtfest in Neresheim nachgeholt und auch in Aix-en-Othe beim Partnerschaftsfest gebührend gefeiert werden. Aber auch die Fahrt zum San-Michele-Fest, die nun schon zweimal ausfiel, soll 2022 wieder auf dem Programm stehen. Sollte der Neresheimer Fasching stattfinden, haben sich schon jetzt Gäste aus Aix-en-Othe und Bagnacavallo angemeldet.

Bürgermeister Häfele dankte in seinem Grußwort für die Treue, auch in der begegnungslosen Zeit die Beziehungen zu den Partnerstädten aufrecht zu erhalten. Weiterhin hoffte er, dass die Schüleraustausche bald wieder stattfinden können. Er teile auch mit, dass die befreundete Stadt Perth/Milverton aus Kanada für das Jahr 2023 zu einen Besuch eingeladen hat.

Bürgermeister Häfele übernahm dann auch die Wahl, bei der die Vorstandschaft in ihren Ämtern bestätigt wurde: Vorsitzender Gerhard Lang, Stellvertreter Marlies Hau und Francesco Tartaglia, Kassiererin Gaby Harsch und Schriftführer Walter Schätzle. Außerdem wurde die Hauptamtsleiterin Christine Weber als Verbindungsglied zwischen Stadtverwaltung und Städtepartnerschaftsverein als Nachfolgerin von Klaus Stiele in den Ausschuss gewählt.

Verabschiedet wurde Claudia Schätzle, die viele Jahre dem Ausschuss angehörte, sich nun aber aus beruflichen Gründen zurückziehen wollte. Sie wird dem Verein aber bei der Vorbereitung des Stadtfestes weiterhin bei Seite stehen.