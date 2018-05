Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmittag gegen 12 Uhr auf der K 3314 von Kösingen in Richtung Schweindorf gefahren. In in einer leichten Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Obstbaum prallte und sich leicht verletzte. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde eingezogen.