Betriebstage der Härtsfeld-Museumsbahn „Schättere“ am 6. und 13. September

Unbekannte haben in mehreren Bodensee-Gemeinden Flyer in Briefkästen eingeworfen, auf denen die Auswirkungen der Corona-Pandemie angezweifelt und die staatlichen Reaktionen darauf infrage gestellt werden, so auch in Lindau. Wer die Autoren des Wurfschreibens sind, ist nicht bekannt.

Schwäbische.de hat bereits in der Vergangenheit in mehreren Faktenchecks auf diese oder ähnliche Behauptungen oder Verweise zu vermeintlichen Experten bei Youtube reagiert.